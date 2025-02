Entrevista a Cristiano Ronaldo: a qué hora es y dónde verla por televisión y online

Es poco habitual ver últimamente a los mejores futbolistas concediendo entrevistas, por eso la de Cristiano Ronaldo concedida a Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito de Jugones, toma gran relevancia. El delantero portugués, uno de los mejores de los últimos años y de la historia se abre en esta charla con uno de sus mejores amigos y se espera que el luso hable sin tapujos sobre lo que ha sido su carrera, su rivalidad con Leo Messi o su paso por el Real Madrid, entre otras muchas cosas.

Cristiano Ronaldo es, sin duda, uno de los rostros más conocidos del mundo. Es la persona con más seguidores en redes sociales y su figura va más allá del mundo del fútbol. El luso es una marca y durante años ha peleado por ser el mejor del planeta con Leo Messi, tratando de superar al argentino y mantenerse por encima en los momentos en los que lo consiguió. A su dilatada trayectoria futbolística, que pasó por el Sporting de Portugal, Manchester United -en dos etapas-, Real Madrid, Juventus y ahora en el Al-Nassr, se el añaden todos los récords que ha conseguido, como ser el máximo goleador de todos los tiempos, pero también de competiciones como la Champions League o a nivel de selecciones.

Durante su carrera no se ha cansado de marcar goles y a sus 39 años, aunque el 5 de febrero cumplirá 40, el final de su carrera ya está cercano. Cristiano Ronaldo firmó tras el Mundial de Qatar 2022 un multimillonario contrato para enrolarse en las filas del Al-Nassr y fue el primero en abrir la puerta del fútbol de Arabia Saudí a las grandes estrellas del viejo continente. En el país asiático está marcando sus últimos goles y jugando sus últimos partidos, aunque sigue compitiendo al máximo nivel con Portugal y se espera que pueda estar presente en la Copa del Mundo de 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México.

Más allá del fútbol Cristiano Ronaldo es un reclamo para todas las marcas, ya que también ha sido imagen de muchas marcas y ha protagonizado anuncios y publicidades a los que muy pocos mortales pueden llegar. Realmente el futbolista luso es una marca en sí y gracias a sus seguidores en redes sociales y a sus goles puede seguir creciendo a pesar de haberse marchado a lo que es un fútbol menor como es el de Arabia Saudí.

En cuanto a su vida personal, Cristiano Ronaldo también es noticia. El futbolista luso e Irina Shayk, modelo internacional, mantuvieron una relación amorosa que les situaba como una de las parejas más mediáticas del mundo, pero tras dejarlo inició una nueva con Georgina Rodríguez, a la cual ya le han dedicado una serie documental en una plataforma de pago. El ex del Real Madrid tiene 5 hijos y se espera que hable también en la entrevista sobre ellos y la relación que mantienen en la familia.

Cristiano Ronaldo se llevará todos los focos en esta entrevista concedida a Edu Aguirre en el programa llamado Los amigos de Edu. Y es que ya es conocido por todos que el futbolista y el periodista mantienen una gran relación, algo que para quien no lo supiera, es desvelado en uno de los avances de esta charla que se va a emitir en directo por la noche en horario de prime time de la televisión de nuestro país.

Horario y fecha de la entrevista a Cristiano Ronaldo

La entrevista que ha hecho Edu Aguirre a Cristiano Ronaldo se emitirá por televisión en directo hoy, lunes 3 de febrero, en el canal de La Sexta. Este programa comenzará a las 22:30 horas, una menos en las Islas Canarias, y durará aproximadamente una hora donde el futbolista portugués responderá a las preguntas que le ha hecho el periodista que trabaja en El Chiringuito de Jugones.

Dónde ver por TV la entrevista a Cristiano Ronaldo hoy

La entrevista de Edu Aguirre a Cristiano Ronaldo se podrá ver por televisión en directo hoy a través de La Sexta, por lo que se emitirá en abierto para todos los espectadores que quieran disfrutar con esta charla entre el periodista y el ex futbolista del Real Madrid. Todos aquellos que quieran seguirla en streaming y en vivo online también podrán hacerlo mediante la aplicación de Atresplayer, que está disponible en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, así como en la web del medio accediendo con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO, como es habitual, ofreceremos la mejor información deportivo del momento y, obviamente, prestaremos especial atención a todo lo que diga Cristiano Ronaldo en esta entrevista, sacando las declaraciones más destacadas que el actual delantero del Al-Nassr, ya sea en temas acerca de Leo Messi, Vinicius, Kylian Mbappé o su paso por el Real Madrid, entre otros muchos asuntos.