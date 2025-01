Sale a la luz el motivo por el que Leo Messi dio plantón a Joe Biden en la Casa Blanca

Leo Messi dejó plantado a Joe Biden el pasado sábado, cuando el todavía presidente de Estados Unidos le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, junto a otros ilustres personajes, como el chef José Andrés. El astro argentino no viajó a la Casa Blanca a recoger el galardón, alegando problemas de agenda. Horas después de su sonora ausencia, se han conocido los motivos que impidieron a Messi acudir a recoger el premio.

Aquellos motivos de agenda se deben a que Messi se encuentra de vacaciones en Argentina, pasando las Navidades. El jugador del Inter de Miami dejó Estados Unidos después de caer eliminado con el conjunto de Florida en los playoffs de la MLS. Durante estas fechas, ha estado en Argentina junto a su familia, lo que le ha impedido acudir a recoger el galardón.

En una carta enviada por el Inter de Miami, en nombre de Messi, detallan que la Medalla Presidencial de la Libertad supone para el jugador un «profundo honor» y un «privilegio enorme». Sin embargo, al ser avisado a finales de diciembre, el futbolista tenía ya múltiples compromisos en su país, lo que le ha llevado a no poder acudir a la Casa Blanca a recibir de manos de Biden el premio.

«Lamentablemente, tengo un compromiso previo y no podré asistir a la ceremonia en la Casa Blanca el 4 de enero. Sin embargo, quiero que sepa que valoro sinceramente este gesto», señala la carta enviada al presidente de los Estados Unidos. El aviso de que Messi no podría asistir a recibir de manos de Biden la distinción se hizo con tiempo, pero sí que dejó clara su intención de poder recogerla cuando esté de vuelta en el país, puesto que no mandó a nadie a recibirla en su lugar, como sí que hicieron otros de los galardonados.

Biden premió a Messi

La Medalla Presidencial de la Libertad es la máxima distinción que otorga el presidente de Estados Unidos. El pasado 4 de enero, Joe Biden, que dejará el cargo el próximo 20 de enero tras la victoria de Donald Trump en las elecciones, recibió a varias personalidades como José Andrés, Magic Johnson, Michael J. Fox, Denzel Washington, Bono de U2, Hillary Clinton o Ralph Lauren para hacerles entrega de esta distinción. Entre los premiados estaba también un Messi que no asistió.

El motivo por el que Biden decidió premiarles fue por sus «contribuciones ejemplares a la prosperidad, los valores o la seguridad» de Estados Unidos, «la paz mundial u otros esfuerzos sociales, públicos o privados importantes». De esta forma, Messi, que lleva en Estados Unidos un año y medio, desde que fichara por el Inter de Miami en julio de 2023, ha sido reconocido por su aportación al país por parte del presidente Biden.

Se espera que, una vez que regrese de sus vacaciones en Argentina, acuda a recoger el galardón. El Inter de Miami, tras caer eliminado de la MLS, terminó la temporada y tiene su primer amistoso para preparar la siguiente el 19 de enero. Será un día antes de que Trump sea investido presidente y no está asegurado que Messi vaya a disputarlo. El conjunto de Florida se enfrentará al América de México, en el Allegiant Stadium de Las Vegas.