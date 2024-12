La Liga francesa rabia contra Cristiano Ronaldo y utiliza a Messi pese a no jugar ya en el PSG

Cristiano Ronaldo ha dado mucho que hablar tras los Globe Soccer Awards, después de reivindicar que la Liga de Arabia Saudí es mejor que la Ligue 1 francesa. Esas declaraciones no han sentado nada bien a los galos, que han utilizado a Leo Messi, a pesar de que ya no juega en el PSG, para contestarle. Todo viene porque el astro portugués ratificó lo que dijo hace unos meses de que la Liga Saudí es mejor que la francesa, pero esta vez fue un poco más allá.

En su llegada al país árabe, Cristiano Ronaldo señaló que el nivel de la liga le sorprendió, asegurando incluso que era mejor que algunas de las mejores ligas europeas, como por ejemplo la Ligue 1: «Para ser honesto, creo que la Liga Saudí no es peor que la francesa, en mi opinión. Creo que en el fútbol francés solo existen dos o tres equipos con buen nivel y en Arabia en ese aspecto creo que somos más competitivos».

Cuando le preguntaron en los Globe Soccer Awards por dichas declaraciones, el delantero del Al-Nassr señaló que no se arrepentía, que lo dijo porque lo pensaba y de verdad y no por jugar en Arabia Saudí: «La Liga Saudí es mejor que la Ligue 1, por supuesto. En Francia solo existe el PSG, el resto está acabado», comenzó diciendo el luso para luego agregar: «Si no me creen, intenten correr con una temperatura de 38, 39 y hasta 40 grados centígrados y verás».

Leo Messi jugando con 38 grados 🌟🇦🇷🐐 pic.twitter.com/2AWglqm8zk — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) December 28, 2024

Tras ver sus declaraciones, la cuenta oficial de la Liga francesa en español no tardó en responder a Cristiano Ronaldo. Haciendo referencia a sus palabras sobre las altas temperaturas a las que juegan en Arabia Saudí, la Ligue 1 colgó una fotografía de Leo Messi con la Copa del Mundo y el Balón de Oro del torneo tras ganar el Mundial de Qatar en Doha en 2022. «Leo Messi jugando con 38 grados», reza el mensaje que acompaña la instantánea junto a un sol, la bandera de Argentina y una cabra, que es el símbolo que se utiliza para decir que es el mejor de todos los tiempos.

Messi ganó el Mundial como jugador del PSG

De esta manera, el perfil oficial de X de una de las cinco grandes ligas europeas contesta al ex de Real Madrid y Manchester United, entre otros. Cabe recordar que aquellos partidos del Mundial de Qatar también se jugaron con temperaturas bastante elevadas, ya que el tiempo es muy similar al que hace en Arabia Saudí.

La realidad es que el argumento que utilizan los franceses para intentar demostrar que su liga no es el PSG y el resto está acabado, como dice Cristiano Ronaldo, es utilizar a un jugador que lleva más de un año fuera de su liga y que militó precisamente en el cuadro parisino. Además, los franceses utilizan una foto de Messi con Argentina para intentar desmontar la excusa del portugués de la temperatura, ya que cuando Leo ganó el Mundial jugaba en la Ligue 1.