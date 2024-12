El inesperado ataque de Topuria a Cristiano Ronaldo: «Mientras esté Messi que se joda»

Ilia Topuria atacó inesperadamente a Cristiano Ronaldo al hablar de Miami como el posible destino de su próximo combate en la UFC, en el que subirá de categoría a peso ligero desde peso pluma. El campeón español invitó al astro argentino del Inter de Miami a una pelea para la que retó a Charles Oliveira, pero le negó la invitación al portugués, que actualmente juega en el Al-Nassr de Arabia Saudí.

Recordemos que antes del último combate de Topuria, en el que derrotó a Max Holloway, Cristiano se posicionó a favor del estadounidense, algo que no sentó nada bien a Ilia. «Topuria habla demasiado, y no pelea contra los mejores. Si gana a Max, lo respetaré», dijo el delantero luso, que ya ha recibido una respuesta del español que no ha dejado a nadie indiferente.

Aunque en ese momento Topuria ya tuvo tiempo para contestarle, afirmando que «no esperaba que alguien» como él «no supiera distinguir entre la confianza y arrogancia» y que «al final todos reflejamos nuestra propia realidad en los demás». Pero su nueva respuesta viene cargada de polémica, al decantarse además en cuanto a gusto futbolístico por Messi.

«Es Cristiano el que siempre habla. Que te está diciendo que te está acusando de hacer algo que hace él siempre», aseguró Topuria en su entrevista con El Partidazo de Cope. Y al referirse a Miami como el posible escenario para su siguiente pelea en peso ligero, presumiblemente contra el luchador brasileño, Ilia explotó contra Ronaldo: «¡Me encanta! Pero al que voy a invitar personalmente, porque vive ahí, es a Messi. ¡Que se joda Cristiano mientras exista Messi!».

Topuria ataca a Cristiano y habla de su próximo rival

Topuria ya ha retado a su próximo rival en la UFC y no será ni Connor McGregor, ni Islam Makhacev, que le descartó recientemente afirmando que no estaba ya para enfrentarse a los «pequeños», aunque al ruso sí que lo emplazó para más adelante. El luchador español, campeón de la categoría peso pluma, realizó un importante anuncio este lunes, y es que su siguiente combate ya será en peso ligero y su oponente el brasileño Oliveira.

«Empezaré a entrenar duro cuando se confirme el combate. Estoy entrenando bien, después de la Navidad haré un entrenamiento específico», comentó Topuria sobre su planificación física actual, para luego tratar el tema de la ubicación de su próximo enfrentamiento sobre un octógono: «Se habló de Miami, pero no lo sé, me quedan un par de conversaciones pendientes».

En ese punto, fue cuando Topuria avanzó quién le gustaría que fuese su próximo rival tras derrotar a Alexander Volkanovski y a Max Holloway en 2024: «Yo tengo claro cómo lo quiero hacer: me gustaría subir a la categoría siguiente y contra Charles Oliveira porque Islam Makhachev, que es el campeón, va a combatir en enero y no podrá estar en abril».