Ni McGregor ni Makhachev: Topuria desvela su próximo rival que no deja indiferente a nadie

Ilia Topuria ya ha retado a su próximo rival en la UFC y no será ni Connor McGregor, ni Islam Makhacev, que le descartó recientemente afirmando que no estaba ya para enfrentarse a los «pequeños», aunque al ruso sí que lo emplazó para más adelante. El luchador español, campeón de la categoría peso pluma, realizó un importante anuncio este lunes, y es que su siguiente combate ya será en peso ligero y su oponente el brasileño Charles Oliveira.

«Empezaré a entrenar duro cuando se confirme el combate. Estoy entrenando bien, después de la Navidad haré un entrenamiento específico», comentó Topuria sobre su planificación física actual, para luego tratar el tema de la ubicación de su próximo enfrentamiento sobre un octógono: «Se habló de Miami, pero no lo sé, me quedan un par de conversaciones pendientes.

En ese punto, fue cuando Topuria avanzó quién le gustaría que fuese su próximo rival tras derrotar a Alexander Volkanovski y a Max Holloway en 2024: «Yo tengo claro cómo lo quiero hacer: me gustaría subir a la categoría siguiente y contra Charles Oliveira porque Islam Makhachev, que es el campeón, va a combatir en enero y no podrá estar en abril».

En su entrevista con El Partidazo de Cope, Topuria respondió al desprecio de Makhachev, que se negó a pelear con el español por una cuestión de tamaño: «He oído mucho ese discurso y sé cómo acaba. La duda y el miedo siempre está, el hacer un cambio en tu vida te hace enfrentarte a miedos. Islam tiene pegada, fuerza, experiencias, los sometimientos… pero como todos los anteriores a los que me he enfrentado, hay que trabajar sobre sus puntos débiles».

Topuria da un palo a McGregor y habla de su retirada

Además, Topuria volvió a abordar el asunto de pelear en un estadio grande como el Santiago Bernabéu o el Metropolitano, algo que ve bastante difícil a día de hoy: «No quieren estadios grandes porque no tienen buena experiencia. En el Metropolitano no porque no tiene techo. No tengo ninguna duda de que la UFC llegará al Bernabéu».

Y uno de los puntos álgidos de la entrevista fue cuando, al dejar entrever que posiblemente sea en Miami su combate contra Oliveira, invitó a Leo Messi, jugador del Inter de Miami, y lanzó un dardo a Cristiano Ronaldo: «Me encanta. Pero voy a invitar a Messi, que se joda Cristiano. Me da igual Miami que otro lugar».

Topuria también desveló quién es su luchador favorito actualmente, aprovechando para darle un palo al irlandés McGregor: «Jon Jones es el mejor. Está en una forma excelente y en su prime era el mejor. McGregor le ha dado ese punto de inflexión a la UFC, la ha dado a conocer. Tuvo una implicación en el deporte muy importante. Después se ha desviado del camino, ha traicionado los valores. No es un buen ejemplo para nadie, ni para sus hijos».

Por último, cerró la entrevista hablando de cuándo se podría producir su retirada: «A los 30 espero estar fuera. A lo mejor me quedan tres combates, haciendo uno al año. Depende de lo que me siga motivando, ahora quiero subir de categoría y ver cómo sigue todo».