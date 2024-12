Makhachev se niega a pelear con Topuria: «Estoy cansado de dar oportunidades a chicos pequeños»

Islam Makachev primero tiró la piedra y después escondió la mano. Hace pocos días abrió la puerta a una pelea que ahora rechaza. «Si le gano a Topuria, ¿Qué significará para mí? Todos volverán a decir que le gané a un peso pluma», comenzó diciendo el peleador ruso, para después provocar al luchador español. «Si la gente realmente quiere verlo perder… entonces podemos hacerlo», añadió Islam.

Desde que noquease a Max Holloway, Topuria ha ido calentando a fuego lento un posible combate contra el Makachev. El motivo no es otro que el de ampliar su legado y conseguir el doble campeonato. Sin embargo, apenas unos días de las citadas declaraciones, Islam se ha retractado. El campeón del peso ligero y número uno del ranking libra por libra de la UFC, descartó un combate con el campeón hispanogeorgiano.

Su argumento, estar cansado de luchar con peleadores del peso pluma, una peso inferior al que compite el ruso. «Necesito mi segundo cinturón. No es nada emocionante. Es un buen peleador. Es un buen peleador de habilidades, pero no quiero darle una oportunidad. ¿Esa pelea para qué? Para mí, no es nada. Es solo su nombre, y no necesito su nombre. Necesito el cinturón» concluyó Makachev, dejando caer que es Topuria quién necesita enfrentarse a él para seguir agrandando su leyenda, pero a él no le hace falta.

Islam consiguió el título en octubre de 2022 al someter a Charles Oliveira, y desde entonces lo ha defendido en tres ocasiones. Dos de ellas fueron ante Alexander Volkanovski. El próximo mes de enero volverá a defender su cinturón y, en caso de ganar a Tsarukyan en enero, la mitad de sus defensas habrían sido ante peleadores de una categoría inferior, de ahí que dude a la hora de darle la oportunidad a Ilia.

El menosprecio a Topuria en el ‘Balón de Oro’ de las MMA

Topuria viene de una inexplicable decisión por la cual se quedó sin ser nominado en los World MMA Awards, premios que vienen a ser el Balón de Oro de las Artes Marciales Mixtas. En ellos, Ilia fue excluido de la lista de candidatos a la categoría de mejor peleador del año.

La revista Fighters Only, organizadora del galardón, excluyó al hispanogeorgiano pese a sus históricas victorias sobre Alexander Volkanovski -con la que ganó el cinturón- y Max Holloway -primera defensa del título-.

Ambas se produjeron en un 2024 histórico para las Artes Marciales Mixtas en general e Ilia Topuria en particular. El motivo, las fechas de votación, que son de junio de un año a julio del siguiente, por lo que no incluye su reciente triunfo sobre Holloway.