Edu Aguirre desvela en El Chiringuito toda la verdad sobre su amigo Cristiano Ronaldo, el interés del Atlético, su futuro… «Simeone es el que se empeña en traer a Cristiano, pero el problema que tiene de masa salarial el Atlético… Gil Marín intenta cuadrar número para quitarse delanteros y ver cómo encaja Cristiano», dijo el periodista, que ve difícil que acabe siendo colchonero: «Creo que no, no puede pagar su sueldo, no va a jugar en el Atlético».