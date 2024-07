Edu Aguirre y Cristiano Ronaldo son íntimos amigos. La relación entre ambos viene de lejos, y el periodista de El Chiringuito no puede disimularlo como quedó comprobado este lunes, cuando estaba narrando en directo el partido entre Portugal y Eslovenia. Cristiano Ronaldo tuvo en sus botas el gol del triunfo, pero falló un penalti, y la reacción de desolación de Edu Aguirre está haciéndose viral.