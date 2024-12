Un ex de la Liga atiza a Cristiano Ronaldo por sus críticas a la liga francesa: «Dice mierda»

Un ex de la Liga española ha criticado duramente a Cristiano Ronaldo por sus palabras atizando al fútbol francés en la pasada gala de los Globe Soccer Awards en Dubai. La estrella portuguesa menospreció a la competición gala, colocando a la Liga de Arabia Saudí por delante, y Adil Rami, ex de Valencia o Sevilla, no ha podido contener su respuesta.

«Él dice mierda. ¿Quieres que te muestre imágenes de defensores en Arabia Saudí? No porque haya tenido una carrera asombrosa cuando dice algo es verdad. Creo que es un truco de comunicación», señaló Rami sobre las declaraciones de Cristiano Ronaldo acerca de la Ligue 1.

«Intenta jugar contra el Mónaco, el Lille o el Marsella. Ve con tu pequeño equipo a jugar contra el Brest. Somos el mayor caldo de cultivo del mundo con Brasil. Tenemos defensas, ¡son realmente partidos! Si lo metes en la Ligue 1, se lo comen», afirmó con rotundidad el jugador francés sobre estas declaraciones.

A pesar de estas duras críticas a Cristiano Ronaldo, este ex de la Liga española reconoció ser un gran admirador del futbolista luso: «Soy aficionado de Cristiano Ronaldo. Soy del equipo de Cristiano Ronaldo, pero se equivocó. Cuando dice que el campeonato saudí es mejor que el de Francia se lleva consigo a mucha gente».

A sus 39 años, Adil Rami, campeón del Mundo con Francia ni más ni menos, ya está retirado del fútbol. Dio sus últimos pasos en el Troyes de la Liga francesa en 2023. En España jugó en equipos como Valencia o Sevilla, y también desarrolló su carrera en el Lille, Milan, Marsella, Fenerbahce, Sochi o el Boavista portugués.

Además de conquistar una Copa del Mundo con la selección francesa, su título más importante sin duda, también entró en la historia del Sevilla tras proclamarse campeón de la Europa League en la campaña 15/16 siendo un jugador importante en las filas sevillistas. En la temporada 2010/2011 también levantó una Ligue 1 y una Copa de Francia con el Lille.

Las palabras de Cristiano Ronaldo sobre la Ligue 1

«En Francia solo existe el PSG. El resto está acabado. No me importa lo que digan. Francia solo tiene al PSG. Los demás compiten, vale, pero el PSG es el más fuerte. Nadie compite con ellos. Tienen mejores jugadores, más dinero. Eso no es mentira. No entiendo la sorpresa de la gente», señaló Cristiano Ronaldo desde Dubai.

«Tenían que ir allí y jugar para ver. Correr con 39, 40 grados… tenían que mudarse allí y verlo. No crean en mis palabras», recalcó el futbolista luso, actualmente en el Al Nassr.