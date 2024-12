Cristiano carga contra los organizadores del Balón de Oro y apoya a Vinicius: «Fue injusto, lo merecía»

Cristiano Ronaldo criticó este viernes a ‘France Football’, los organizadores del Balón de Oro. Durante la gala de los Globe Soccer Awards que se celebraron en Dubái, el ex jugador del Real Madrid se mostró contundente a la hora de hablar sobre la injusticia que significó no entregar el galardón a Vinicius como mejor jugador del mundo, que finalmente llegó a manos de Rodri Hernández.

Para el astro portugués, hay muchas razones por las que el brasileño del Real Madrid debería haber ganado el prestigioso galardón. Y aun sin desmerecer a Rodri, para él no fue justo lo que sucedió en la ceremonia del Balón de Oro. «Vini hizo una magnifica temporada, en mi opinión mereció ganar el Balón de Oro, lo digo delante de todo el mundo. Ellos se lo dieron a Rodrigo, que lo merecía también, pero se lo tuvieron que dar a Vinicius porque él ganó la Champions League, marcó en la final. Los otros temas a mí no me importan», explicó Cristiano.

«Cuando te lo mereces, te lo tienen que dar. Es por eso que me gusta esta gala, continuad así porque Globe Soccer sí es una gala con premios honestos», recalcó CR7, quien se llevó el premio de Mejor Jugador de Oriente Medio y también el de Máximo Goleador de 2024. «Es un placer estar en esta gala. Globe Soccer siempre lo hace bien. En unos días cumplo 40 pero quiero seguir ganando títulos, marcando goles para mi selección y para mi club», aseguró el internacional con Portugal.

«Me gusta competir contra los jóvenes porque algunas veces no respetan, pero ellos deberían hacerlo (risas). Me gusta que se comparen conmigo, la forma de disparar, la forma de cuidar el cuerpo, ellos deben seguir entrenando duro porque aún no están mejor que yo (más risas). Estoy bromeando. Para ser honestos me gusta ver cómo llevan sus carreras, Bellingham, Lamine, Vinicius…», agregó CR7.