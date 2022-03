Artiom Dzyuba, capitán de la selección de Rusia, se ha pronunciado en las redes sociales sobre la invasión de su país a Ucrania. En los últimos días son múltiples los testimonios de futbolistas y deportistas rusos posicionándose en contra del conflicto armado que ha ideado Vladímir Putin contra sus vecinos. Sin embargo, faltaba el del capitán del combinado ruso. Las presiones han llevado al delantero del Zenit a estallar: «Estoy en contra de la guerra». Sin embargo, denuncia también la «ira, suciedad y bilis» que «se ha derramado sobre todo el pueblo ruso».

Las presiones que ha tenido Dzyuba en la última semana han sido constantes. Mientras que deportistas rusos como Medvedev o Rublev, entre otros, se posicionaban claramente en contra de la guerra e incluso compañeros suyos de la selección se mostraban en contra de la decisión de Putin de invadir el país ucraniano. Pero el capitán guardaba silencio.

Un silencio que ha provocado la reacción de varios compañeros ucranianos. Yarmolenko y Mykolenko le criticaban de forma dura: «Mientras te mantienes en silencio, perra, con tus compañeros gilipollas, ciudadanos pacíficos son asesinados en Ucrania». Han sido, precisamente, estos ataques los que le han llevado a pronunciarse en las redes.

Comunicado de Dzyuba

Hasta hace poco, no quería hablar sobre el tema de los eventos en Ucrania. Yo no quise, no porque tenga miedo, sino porque no soy un experto en política, nunca me metí en eso y no lo pretendí (a diferencia de un gran número de politólogos y virólogos que han aparecido recientemente en Internet). Pero como todo el mundo, tengo mi propia opinión. Dado que este tema me atrae desde todos los lados, lo expresaré.

Estoy en contra de la discriminación basada en la nacionalidad. No me avergüenzo de ser ruso. Estoy orgulloso de ser ruso. Y no entiendo por qué los atletas deberían sufrir ahora.

Estoy en contra del doble rasero. Por qué uno puede hacer todo, pero ahorcamos a todos los perros. ¿Por qué todos siempre gritan sobre deportes fuera de la política, pero en la primera oportunidad, cuando se trata de Rusia, este principio se olvida por completo?

Una vez más, la guerra da miedo. En situaciones de estrés, las personas muestran su esencia, a veces negativa. Cuánta ira, suciedad y bilis se ha derramado ahora sobre todo el pueblo ruso, independientemente de su posición y profesión. Esas miles de personas que escriben insultos y amenazas, ¡pónganse en fila!

Estoy en contra de cualquier guerra. La guerra da miedo. Pero también estoy en contra de la agresión y el odio humanos, que cada día adquieren unas proporciones trascendentes.

Es doblemente extraño escuchar todo esto de personas a las que Rusia les ha dado mucho, mucho en sus vidas. Todo esto solo crea más negatividad. La guerra terminará, pero las relaciones humanas permanecerán. Y será imposible rebobinar. Recuerda esto.

PD: Y a unos compañeros de profesión que se sientan sus traseros en mansiones de Inglaterra y dicen cosas feas: ¡No pueden ofendernos! ¡Lo entendemos todo! ¡Paz y bondad para todos!