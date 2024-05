El dineral que tendrá que pagar el Barcelona para echar a Xavi

El Barcelona se tendrá que rascar el bolsillo para despedir a Xavi Hernández. El entrenador está más que sentenciado por Joan Laporta por sus declaraciones en la rueda de prensa previa al partido contra el Almería y desde la Ciudad Condal se ha informado en las últimas horas que ya se han abierto negociaciones con Hansi Flick. Todo mientras la leyenda culé sigue a la espera de una reunión con el presidente y prepara el último partido de Liga contra el Sevilla. Después del duelo en el Ramón Sánchez Pizjuán parece que se le comunicará el despido.

La historia de Xavi Hernández en el Barcelona vivió su último capítulo el pasado jueves cuando se filtró desde el club una reunión entre Deco y Bojan con Hansi Flick en Londres. Aprovechando el viaje a Dublín para ver la final de la Europa League entre Leverkusen y Atalanta, la comitiva culé parece que hizo una parada en la capital inglesa para verse las caras con el gran candidato a sustituir al aún entrenador del Barcelona.

El ex del Bayern y selección alemana ya negoció en su día con el Barcelona después de que Xavi Hernández comunicará su marcha hace unos meses. Tras la rectificación de todas la partes, la entidad catalán pasó del germano y ahora tras el enfado de Laporta con su leyenda han retomado las negociaciones. Así que parece que en la Ciudad Condal ya han elegido técnico en caso de que se lo puedan permitir a nivel económico.

Para ello, el primer paso será despedir a un Xavi Hernández que tras la polémica de Almería pidió una reunión con Joan Laporta que el presidente ha negado. Tras la victoria contra el Rayo charlaron durante un minuto pero las partes se emplazaron a conversar una vez haya finalizado la temporada. Así que todo hace indicar que el lunes el técnico de Tarrasa será historia del Barcelona.

Lo que tiene que pagar el Barcelona a Xavi

El Barcelona se tendrá que rascar el bolsillo para poder despedir a Xavi Hernández. El entrenador tiene contrato en vigor hasta la próxima temporada y en caso de que quieran prescindir de sus servicios tendrá que abonar una cantidad cercana a los 15 millones de euros. Unos números elevados para la situación de ruina económica que vive el conjunto culé que tendrá que hacer otro ejercicio de ingeniería financiera para poder fichar a Hansi Flick.

Y parece que Xavi no está dispuesto a perdonar ni un euro al Barcelona. El entrenador catalán ya demostró su amor al club hace unos meses tras anunciar que se marcharía con contrato en vigor pero en las últimas comparecencias ha dejado claro que ahora su intención es seguir siendo entrenador la próxima temporada. Así que el conjunto culé en caso de rescisión unilateral tendrá que indemnizar y no se podrá acoger a ningún plan de viabilidad económica como en su día hizo con Nikola Mirotic.

La otra opción del Barcelona es pagar los 15 millones a Xavi y subir a Rafa Márquez al primera equipo. El entrenador mexicano no ha ocultado nunca sus ganas de sustituir al que fue su compañero de equipo hace años y podría ser la alternativa en caso de que las negociaciones con el alemán no lleguen a buen puerto. Pocas opciones quedan más en el tintero vista las situación de ruina económica por la que atraviesan los culé.

Las palabras que sentenciaron a Xavi en el Barcelona

La rueda de prensa previa al partido contra el Almería del jueves pasado sentenció a Xavi Hernández. Después de que Joan Laporta incluso se emocionara y prometiera amor eterno al entrenador hace unas semanas, ahora el presidente ha decidido prescindir del técnico tras sus coherentes declaraciones en las que hablaba de la mala situación que atraviesa el club y la dificultad de competir contra los grandes.

«Vamos a intentar competir. El culé, el aficionado debe entender que la situación económica no tiene que ver con 25 años atrás, que el entrenador decía quiero a este, y a este. Ahora no es así. No estamos en la situación de otros clubs con mejor situación. Eso no significa que no compitamos o queramos luchar por los títulos. Necesitamos tiempo. Hay cosas buenas para competir», dijo el entrenador en unas palabras que enfadaron soberanamente a Joan Laporta hasta el punto de querer prescindir de sus servicios.

En un principio incluso se especuló con un despido inminente pero este ha quedado aplazado para final de temporada… mientras Deco negocia con otros entrenadores con Xavi Hernández aún presente en el banquillo. En los próximos días se procederá a su despido previo pago de una gran indemnización y posteriormente se anunciará a un nuevo entrenador, que todo hace indicar que será Hansi Flick. Siguen los líos en Barcelona y la situación promete más emociones fuertes.