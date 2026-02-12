Descalifican a un deportista ucraniano de los Juegos Olímpicos por llevar un casco recordando a las víctimas
El COI ha censurado a Vladislav Heraskevych por usar un casco con fotos de los caídos en la guerra de Ucrania
El piloto ha reaccionado en redes sociales después de que le descalificaran de los Juegos Olímpicos
Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 han encendido la llama de la polémica mezclando política y deporte. Este jueves, el piloto ucraniano Vladislav Heraskevych ha sido descalificado por el Comité Olímpico Internacional (COI) a raíz de llegar un casco en memoria de los deportistas que murieron en la guerra en Ucrania y Rusia.
Según informó la organización después de conocerse la decisión, el deportista mostró su negativa a «cumplir con las directrices del COI sobre la expresión de los atletas». Una medida consensuada por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) después de argumentar que el casco «no cumplía con las normas», retirándole a Vladislav su acreditación pese a las reuniones que tuvieron ambas partes previamente hasta la última que tuvieron esta misma mañana.
En ellas le propusieron que, aunque apoyaban su deseo de recordar a las víctimas, buscara otra manera de hacer un homenaje ya que consideraron que podría haber «una confusión en cómo quería expresarlo». Hasta el momento pudo exhibir su casco en todas las carreras de entrenamiento y hasta el COI le ofreció la opción de mostrarlo después de competir en la zona mixta para tener visibilidad con la prensa. «El duelo no se expresa ni se percibe de la misma manera en todo el mundo. Para apoyar a los atletas en su duelo, el COI ha establecido centros multirreligiosos en las Villas Olímpicas y un lugar de duelo, para que el dolor pueda expresarse con dignidad y respeto. También existe la posibilidad de llevar un brazalete negro durante la competición en determinadas circunstancias», explicaron.
«Durante los Juegos Olímpicos, los atletas también tienen diversas oportunidades para expresar su dolor y expresar sus opiniones, incluyendo las zonas mixtas para medios de comunicación, en redes sociales, durante conferencias de prensa y en entrevistas», añadieron.
Una censura a la que rápidamente reaccionó el ucraniano: «Este es el precio de nuestra dignidad», escribió en su perfil de Instagram junto con el caso. Previamente, Vladislav subió un video señalando la discriminación: «Nunca quise problemas con el COI. Ellos lo crearon con la interpretación de las normas que muchos consideran discriminatoria».
El trasfondo de la censura a Vladislav Heraskevych en los juegos Olímpicos
«El Sr. Heraskevych ha recibido el apoyo del COI en las tres últimas ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno. En cada ocasión, fue becado olímpico. Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, el COI también creó un fondo de solidaridad para el deporte ucraniano con el fin de apoyar la preparación de los atletas para los Juegos Olímpicos de París 2024», dijo.
«El 9 de febrero de 2026, durante las rondas de entrenamiento oficiales de Skeleton Masculino, la IBSF notificó al COI que el Sr. Heraskevych llevaba un casco con imágenes de atletas ucranianos muertos durante la invasión rusa de Ucrania. El COI se reunió con el entrenador del Sr. Heraskevych y el Jefe de Misión Adjunto del CON de Ucrania para explicarles que el casco no cumple con la normativa y detallar las diferentes opciones disponibles para que los atletas se expresen».
«En una carta del 10 de febrero de 2026, el COI informó al Sr. Heraskevych que su casco no cumple con la Carta Olímpica y otras normas, en particular las Directrices del COI sobre la Expresión de los Atletas. Para lamentar la pérdida de sus compañeros atletas, el COI ofreció al Sr. Heraskevych un brazalete negro o una cinta negra como alternativa al uso del casco».
En una conferencia de prensa celebrada la noche de aquel día, el Sr. Heraskevych indicó que seguiría usando el casco en competición. Con ello, transmitió públicamente el mensaje de que desafiaría abiertamente las Directrices del COI sobre la Expresión de los Atletas. En una segunda carta, el 11 de febrero, el COI informó al Sr. Heraskevych una vez más que no se le permitiría participar en la prueba de skeleton masculino el 12 de febrero de 2026 con el casco puesto»
«En una revisión técnica del equipo del Sr. Heraskevych por la IBSF, realizada el 11 de febrero por la tarde, confirmó por escrito su intención de usar el casco. Tras la revisión del equipo, se mantuvo otra conversación presencial con el Sr. Heraskevych y el Jefe de Misión del CON de Ucrania en la Villa Olímpica de Cortina para reiterar la postura del COI y ofrecer alternativas. Durante esta conversación, el Sr. Heraskevych reiteró su postura».
«Esta mañana, a su llegada a la sede de la competición, el Sr. Heraskevych se reunió con la presidenta del COI, Kirsty Coventry, quien le explicó, por última vez, la postura del COI. Al igual que en las reuniones personales anteriores, se negó a cambiar de postura. Esta medida cuenta con el pleno apoyo de la IBSF y las Federaciones Olímpicas de Invierno (WOF).