Descalifican a un deportista ucraniano de los Juegos Olímpicos por llevar un casco recordando a las víctimas

Los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026 han encendido la llama de la polémica mezclando política y deporte. Este jueves, el piloto ucraniano Vladislav Heraskevych ha sido descalificado por el Comité Olímpico Internacional (COI) a raíz de llegar un casco en memoria de los deportistas que murieron en la guerra en Ucrania y Rusia.

Según informó la organización después de conocerse la decisión, el deportista mostró su negativa a «cumplir con las directrices del COI sobre la expresión de los atletas». Una medida consensuada por el jurado de la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF) después de argumentar que el casco «no cumplía con las normas», retirándole a Vladislav su acreditación pese a las reuniones que tuvieron ambas partes previamente hasta la última que tuvieron esta misma mañana.

En ellas le propusieron que, aunque apoyaban su deseo de recordar a las víctimas, buscara otra manera de hacer un homenaje ya que consideraron que podría haber «una confusión en cómo quería expresarlo». Hasta el momento pudo exhibir su casco en todas las carreras de entrenamiento y hasta el COI le ofreció la opción de mostrarlo después de competir en la zona mixta para tener visibilidad con la prensa. «El duelo no se expresa ni se percibe de la misma manera en todo el mundo. Para apoyar a los atletas en su duelo, el COI ha establecido centros multirreligiosos en las Villas Olímpicas y un lugar de duelo, para que el dolor pueda expresarse con dignidad y respeto. También existe la posibilidad de llevar un brazalete negro durante la competición en determinadas circunstancias», explicaron.