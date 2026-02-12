Hablar con Lucas Eguibar (San Sebastián, 1994) responde a una de esas historias de superación deportiva en la que la obsesión vence al talento. No porque de lo segundo no tenga, que va bien servido, sino porque de lo primero va sobrado. Su rostro lo refleja en cada expresión. Ha finalizado todas sus participaciones en unos Juegos de la misma manera, con la mirada perdida y el semblante roto. Pero se dio otra oportunidad. El ciclo olímpico de Lucas Eguibar camino a los Juegos de Invierno Milano-Cortina 2026 ha sido un calvario para él. Ha sufrido dos graves lesiones -una en la espalda y otra en el tendón de Aquiles- que le hicieron replantearse la retirada, pero se ha dado otra oportunidad. «El objetivo es claro, solo me vale el oro», asegura el rider a OKDIARIO.

A Italia llega liberado de favoritismos y con la carta de presentación plagada de argumento. Lucas Eguibar fue campeón del mundo en 2021, doble diploma olímpico -2014 y 2022- y cinco veces ganador del Globo de Cristal. Se presenta en sus cuartos Juegos sin la presión, pero lleno de ambición. Este jueves será el representante español en la prueba de snowboard cross junto a su paisano Álvaro Romero. «Llevo todo el año dándole vueltas a la cabeza en que podemos ganar, en que somos competitivos y en que las cosas las hemos hecho bien. Y eso que venimos de una mala situación», cuenta durante su conversación con este periódico.

Lucas Eguibar esboza una sonrisa cuando se le pregunta por el mediático Karlos Arguiñano, amigo íntimo suyo. «Mi tía fue directora y mano derecha de su programa durante 20 años. Mi madre todavía sigue a día de hoy en la productora. Un día me invitó al programa y me puso a aliñar una ensalada. Lo hice fatal (risas). es un orgullo y un placer tener a alguien tan grande como Karlos cerca y poder, aunque sea de otro ámbito, ver cómo trabaja y aprender de él», relata a este medio. La oportunidad que Lucas Eguibar se lleva dando durante años alcanza este jueves su juicio final. Ser o no ser.

Pregunta. Lleva años duros. ¿Cómo llega al día D?

Respuesta. Me encuentro bastante bien, con el tema de las lesiones ya olvidado. La espalda perfecta y el Aquiles diría que un 95%, porque ha sido muy complicado y ha costado recuperarse, pero me encuentro bien. Ahora, justo pasando una infección que me ha tenido fuera de los entrenamientos un par de semanas, cosa que me ha fastidiado un poquito. Pero bueno, mentalmente sigo positivo. Estoy muy contento y con ganas de empezar de nuevo.

P. ¿Cómo ha sido el empezar de cero otra vez?

R. La lesión de la espalda fue muy duro porque no sabía qué hacer. Al principio estuve valorando si ya me tenía que retirar porque no encontraba una solución con la que estar contento. Después de los Juegos de Pekín encontré un doctor que me dio una buena solución, pero aún y todo me presenté como al quirófano sin saber cómo iba a reaccionar. Los médicos siempre te dicen que alguna cosa va a ir bien y otra no, pero bueno, como un tratamiento novedoso con el tema de células madre y yo no conocía a ninguna persona que se la había hecho, pues no tenía ninguna referencia. De la espalda venía de un muy mal momento, apenas podía correr, no podía andar en bici, no podía entrenar ni coger peso porque me dolía mucho…

P. ¿Ha sido más dura la lesión de la espalda o el Aquiles?

R. Con la de la espalda tuve que ir aprendiendo poco a poco que mi cuerpo estaba cambiando, necesitaba más otras cosas, necesitaba ser paciente y dedicarme más tiempo a estar tranquilo. Con el Aquiles fue mucho más fácil porque yo ya sabía que iba a necesitar seis meses, diez meses o incluso un año, pero sabía que del Aquiles iba a volver a estar bien. Creo que en ese aspecto es más sencillo que tener las vértebras mal. Además, como ya venía entrenado de la espalda lo lleve todo bastante mejor.

P. Debe ser duro mentalmente el hecho de ir empalmando lesiones y regresos.

R. A veces sí que se hace duro. Al principio con el Aquiles se me hizo duro por la parte de que tuve que estar muy parado y luego era una incógnita cuándo iba a volver. Me resultó un poquito duro el estar otra vez parado después de venir de la espalda y tener muchas ganas de resarcirme y de que fuesen las cosas bien. Pero bueno, de todo se aprende. La verdad que yo creo que salí bastante fuerte mentalmente y es la posición que me encuentro ahora mismo. Me encuentro muy bien. El cuerpo está reaccionando bien, así que contento.

P. ¿Se siente competitivo después de todo lo que le ha mermado? ¿Ha cambiado su objetivo por las lesiones?

R. La verdad es que me encuentro muy competitivo. La última o las dos últimas carreras del año pasado fueron las que me encontré mucho mejor. La pierna me fue respondiendo muy bien y fui sexto en la última carrera y eso que hice un error. Creo que me podía haber metido en la final y eso me dio como un chute de energía porque después de todo el año y medio que pasamos duros de recuperación, ver que teníamos otra vez el ritmo, me dio un chute de energía. Llevo todo el año dándole vueltas a la cabeza en que podemos ganar, en que somos competitivos y en que las cosas las hemos hecho bien. Y eso que venimos de una mala situación. Así que el objetivo es el oro. Son mis cuartos Juegos Olímpicos, me encuentro bien y tengo la experiencia. Solo falta lo que falta.

P. Tengo entendido que conoce y mantiene muy buena relación con Karlos Arguiñano.

R. Tuve el placer de conocerle hace unos cuantos años. Mi tía fue directora y mano derecha de su programa durante 20 años. Mi madre todavía sigue a día de hoy en la productora. Eso fue lo que me permitió conocer a Karlos. Y luego con mi familia siempre nos hemos juntado con él para muchas cosas. Para ir a comer o para hacer muchas cosas por ahí. Es la suerte de tener gente muy buena alrededor.

P. ¿Le ha invitado al programa?

R. Sí, estuve hace años. Me invitó una vez. Creo que fue alrededor del 2015 o 2016. De hecho, me hizo como aliñar una ensalada que la aliñé fatal porque me puse nervioso delante de la cámara. La cocina no es lo mío. La verdad que es un orgullo y un placer tener a alguien tan grande como Karlos cerca y poder, aunque sea de otro ámbito, ver cómo trabaja y aprender de él.