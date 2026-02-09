Lección olímpica de Milán a París: de los Juegos woke al regreso de la tradición y el buen gusto

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina ha supuesto un cambio considerable a lo vivido dos años atrás en París. Italia ha apostado por un acto de presentación basado en la tradición, con Laura Pausini y Andrea Bocelli como protagonistas musicales. La historia, la cultura, el deporte e incluso la bandera italiana tuvieron su lugar en una Ceremonia de Apertura que contrastó con la de los Juegos Olímpicos de París del verano de 2024.

Un acto que, además, contó con la complejidad de celebrarse de manera simultánea en cinco ciudades transalpinas. La sede principal y epicentro fue el emblemático estadio milanés de San Siro -también Giuseppe Meazza- que se convirtió en el centro de las miradas del mundo del deporte pocos meses después de confirmarse que será demolido en 2031 para construir un nuevo recinto. Un comienzo por todo lo alto de unos Juegos Olímpicos de Invierno que recuperaron la tradición perdida en la Ceremonia de Apertura de París 2024.

El arte italiano al completo tuvo su presencia en este solemne acto. Primero, se homenajeo al escultor y pintor Antonio Canova y a su obra ‘Amor y Psique’. También hizo acto de presencia la actriz Matilda De Angelis, que hizo las veces de directora de orquesta de los grandes compositores italianos: Verdi, Puccini y Rossini. El paso a la música se produjo con un homenaje a Raffaela Carra con una breve interpretación de la mítica canción ‘A far l’amore comincia tu’. La primera artista no italiana en aparecer fue Mariah Carey, entonando las notas de la canción italiana ‘Nel blu, dipinto di blu’, para disfrute de los más de 60.000 espectadores.

💛 El homenaje a Raffaella Carrà en la ceremonia de apertura de #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/4xALOFIwbR — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 6, 2026

La ceremonia continuó con la incursión de un tranvía, símbolo de la ciudad, en San Siro. Como conductor del mismo se presentó Valentino Rossi, ex piloto de MotoGP y uno de los grandes referentes del deporte italiano, y como pasajero misterioso se desveló la figura de Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana. El acto prosiguió su homenaje a la tradición italiana, esta vez mediante los colores de su bandera: verde, blanco y rojo. Sobre el escenario desfilaron varias modelos, formando la bandera de Italia y vestidas de Giorgio Armani; en homenaje al recordado diseñador fallecido el pasado mes de septiembre.

La tradición de Milán frente a París 2024

La Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno entró en su parte final con la interpretación del Himno de Mameli por parte de Laura Pausini. Un espectaculo de baile ejemplificó la unión entre Milán y Cortina, de lo urbano y novedoso frente a la montaña y la tradición. Ambos acabaron entrelazándose para formar los anillos olímpicos y dar comienzo al desfile de las 92 delegaciones presentes en la cita. Tampoco podía faltar la presencia de Andrea Bocelli, otro clásico de la música italiana, que actuó mientras aparecían en escena Giuseppe Bergomi y Franco Baresi.

Los ex jugadores de Inter y Milán, respectivamente, entregaron la antorcha a las campeonas olímpicas de voleibol Anna Danesi, Paola Egonu y Carlotta Cambi. La antorcha salió de San Siro y, tras un discurso de Charlize Theron y interpretación del himno olímpico por parte del pianista Lang Lang y de la mezzosoprano Cecilia Bartoli, se procedió al encendido de los dos pebeteros de estos Juegos. La ceremonia concluyó con el encendido simultáneo de los pebeteros en el Arco de la Paz de Milán y en la Plaza Dibona de Cortina d’Ampezzo. Un acto que supone un regreso a la tradición y el buen gusto que contrasta con la criticada Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.