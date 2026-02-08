Donald Trump no va a permitir que se manche la bandera de Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos de Invierno. El presidente quiso poner en su sitio al esquiador olímpico Hunter Hess tras criticar duramente el momento que vive su país en una rueda de prensa previa a la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno.

«El hecho de que lleve la bandera no significa que represente todo lo que ocurre en Estados Unidos, yo represento aquí a mi familia y a mis amigos», comentó el dijo el esquiador acrobático en el contexto de las operaciones antiinmigración que están efectuando los agentes federales. «Hay muchas cosas que no me gustan mucho y creo que a mucha gente tampoco», dijo el deportista de 27 años.

Hunter Hess, nacido en Oregon, tiene dos medallas de bronce en los X Games de Invierno en las ediciones de 2024 y 2025, pero nunca ha podido disfrutar de la gloria olímpica. Se lesionó antes de poder participar en la edición de 2022 en la rodilla y no se clasificó para los de 2018.

Esta circunstancia fue aprovechada por un Trump que hizo una publicación completamente crítica en redes sociales. «Hunter Hess, un auténtico perdedor, dice que no representa a su país en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno. Si es así, no debería haberse presentado a las pruebas para el equipo, y es una lástima que esté en él. Es muy difícil apoyar a alguien así», dijo.

A las críticas de Trump se unió toda una leyenda como Mike Eruzione, uno de los jugadores más famosos de la historia del hockey sobre hielo, quien no se cortó en sus palos a Hess. «Entonces, no te pongas el uniforme de Estados Unidos si sólo vienes a representar a tu familia y tus amigos. Algunos atletas simplemente no lo entienden», criticó el heróe del partido Milagro sobre el hielo de 1980.