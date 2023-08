Dembélé regresa a los entrenamientos con el Barcelona a la espera de cerrar su fichaje por el PSG

Situación insólita la que está viviendo Ousmane Dembélé en el Barcelona. El pasado jueves, el francés ponía rumbo a París para cerrar su fichaje por el Paris Saint-Germain y todo hacía indicar que decía adiós de manera definitiva al conjunto azulgrana. No obstante, el extremo de 26 años ha tenido que regresar a la Ciudad Condal para entrenar con sus todavía compañeros a la espera de que se cierre su venta al club parisino.

Y es que el Barcelona le incluyó en la lista de jugadores que debían regresar a los entrenamientos este domingo después de las mini vacaciones que les dio Xavi Hernández a su plantilla tras la gira por Estados Unidos. Todo parecía que Dembélé iba a convertirse en nuevo jugador del Paris Saint-Germain este fin de semana, pero el no envío de la documentación por parte del Barcelona al club francés ha hecho retrasar la venta y por lo tanto el regreso del a la ciudad española.

El francés estuvo presente en el entrenamiento de este domingo en la Ciudad Deportiva del Barcelona y es este lunes cuando el PSG se reincorpore también a los entrenamientos también después de unas pequeñas vacaciones concedidas por Luis Enrique. Se desconoce cuándo se hará oficial el fichaje de Dembélé por los franceses, pero la realidad es que se trata de un asunto algo convulso.

Según apuntaban desde Francia, el PSG iba a pagar los 50 millones de euros estipulados en la cláusula del jugador, de los cuales sólo 25 irían a las arcas del Barcelona, mientras que los otros 25 acabarían en manos del jugador y su agente. La realidad es que el equipo de Xavi Hernández necesita vender para poder inscribir a los nuevos fichajes a menos de una semana para el inicio de la Liga. El Barça se enfrentará al Getafe el próximo domingo en el Coliseum y a día de hoy, el técnico español sólo tiene a 13 jugadores inscritos (siendo uno el propio Dembélé y otro Kessie).

Ejemplar Dembélé

En esta situación, Dembélé ha demostrado compromiso con el Barcelona y no se ha declarado en rebeldía. El jugador podría haber decidido no presentarse a los entrenamientos este domingo, pero ha regresado según lo estipulado y ha evitado una innecesaria guerra con el que es todavía el club que le paga. Se desconocen los motivos reales por los que el PSG y el Barcelona no han cerrado el fichaje, pero la realidad es que todavía no hay acuerdo y el jugador ha vuelto a los entrenamientos.