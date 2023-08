Xavi: «Estoy decepcionado con Dembélé»

Xavi Hernández confirmó en sala de prensa la salida de Ousmane Dembélé al PSG. El técnico compareció tras la victoria por la mínima frente al Milan gracias a un golazo de Ansu Fati y reconoció sentirse «un poco decepcionado» con el delantero francés. Cabe recordar que fue el propio Xavi quién apostó por él para que le renovaran la pasada temporada. «El que no quiera estar en el Barça, hay que dejarlo marchar», dijo. Además, el preparador azulgrana hizo balance de la pretemporada

«Estoy decepcionado. No podíamos competir con la propuesta del PSG. Intente salvarlo, pero me dijo que ya había hablado con Nasser y con Luis Enrique y que no había marcha atrás. Es la ley del mercado. La propuesta que le hacen está totalmente fuera de nuestro. No podemos competir con ella ahora mismo. Es una pena. Que tenga mucha suerte».

Más de Dembélé

«Es simple. Me vino con que tenía una propuesta del PSG, que se quería marchar, que ha hablado con Luis Enrique, con Nasser y tiene una propuesta con la que no podemos competir. Le hemos preguntado el motivo y no ha sabido responder. Intuyo que será algo personal. ¿Decepcionado? Sí. Lo importante es que ha sido claro. Le deseo suerte».

Contrato de Dembélé

«Sabía todo. De la cláusula y de todo. Estoy en contacto con él en la gira, todo el día. Sabía que había una posibilidad. Lo veía tan feliz, que no me lo esperaba. Es el mercado. El que no quiera estar en el Barça, hay que dejarlo marchar».

La pretemporada

«La gira ha sido muy positiva. Empezó de manera accidentada, pero hemos estado muy bien en general. La gente nos ha tratado muy bien. El de hoy ha sido el mejor partido de la gira. Creo que hemos ganado a un buen equipo. Hemos visto a un gran Barça. Creo que hemos ganado bien. Sabíamos que lo de Dembélé y teníamos un escenario preparado. La baja de Ousmane nos debilita».

Baja de Kessié

«Tenía una molestia».

¿Puede ganar la Champions sin Dembélé?

«Hay que ser ambicioso y creo que nos tenemos que reforzar. Aunque se hubiera quedado . No es que mande un mensaje en sala de prensa a Mateu. Él lo sabe. Necesitamos reforzarnos para competir en Europa».

«Creo que Lamine nos puede ayudar. Rafa es su posición natural. Ferran también puede jugar ahí. A partir de ahí, creo que tenemos que reforzarnos igualmente».

Lateral derecho

«Nombres no te puedo adelantar. Es una posición que creo que deberíamos darle una vuelta para reforzar. Se adapta Ronald, Jules, Sergi… pero no son naturales. Necesitamos un lateral derecho natural. A ver cómo queda esto después de Dembélé».

Oriol Romeu

«Estoy convencido que será un buen sustituto de Busquets. Lo conozco y lo he analizado muy bien. Rinde tanto en ataque como en defensa. Se ha visto en esta gira. Tiene capacidad de liderazgo y comunica bien. Para mí es un gran fichaje».

Gavi

«Va a tener un papel muy importante. Si repasáis los minutos que ha tenido desde que entreno, es el primero o segundo que más ha participado conmigo. Va a ser fundamental. Es pura pasión, con carácter ganador. Nada ha cambiado. Ha tenido un problema en la espalda, se quedó bloqueado y preferimos reservarlo para el Gamper».

Ansu Fati

«Ansu marcó la diferencia para nosotros. Tiene una muy buena definición. Lo necesitamos en el último tercio de cancha. Estoy muy feliz por él. Necesitamos a todos».

Más salidas tras la de Dembélé

«Ya veremos a quién podemos incorporar y nos adaptaremos a lo que tengamos. Hay que ver el fair play y ver en dónde estamos. No descartamos ningún escenario».