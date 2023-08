El vestuario del Barcelona clama contra Dembélé por su marcha al PSG

Es cuestión de horas la oficialidad del fichaje de Ousmane Dembélé por el Paris Saint-Germain. Prueba de ello es la no participación en el último amistoso de la pretemporada en Estados Unidos del conjunto azulgrana. El Barcelona ganó gracias a un solitario gol de Ansu Fati ante el Milan, pero ‘El Mosquito’ no se sentó ni en el banquillo. Después del choque, algunos de sus compañeros hablaron sobre esta situación.

Sergi Roberto, con la marcha de Sergio Busquets y Jordi Alba, es el nuevo capitán del equipo y dio la cara ante la salida de uno de los jugadores más importantes de la plantilla: «Una lástima. Es un jugador muy importante para nosotros. Nos hubiese gustado que se hubiese quedado con nosotros, lleva muchos años y es un jugador muy querido. Pero hay que seguir, tenemos grandes jugadores y podemos competir con cualquier equipo como se ha visto hoy».

Sobre si el vestuario está decepcionado: «Lo estamos. Cuando quieres una persona, te sabe mal que decida otra opción. Al final cada uno decide lo mejor para él. Él sabe que era un jugador muy imporante para nosotros, se lo hemos dado todo. Le deseo todo lo mejor».

«No es un jugador que hable mucho. Estábamos leyendo que se iba, nosotros tampoco sabíamos qué decisión había tomado. Le deseo todo lo mejor, es un buen compañero y amigo. Hemos querido que se quedara, pero no ha podido ser. Hasta que no empezó a sonar, no me lo terminaba de creer. Él estaba muy contento en el Barça, no sabíamos nada», añadió el capitán.

«No nos ha comentado nada»

Marcos Alonso también habló sobre la marcha del francés tras el partido ante el Milan: «Ousmane no nos ha comentado nada a los jugadores. Hasta que sea oficial y pase lo que tenga que pasar es uno más. Veremos qué es lo que pasa. Todos los años llegan jugadores a todos los equipos y hay que adaptarse rápido y mirar para adelante».

«Es un jugador importante, pero creo que tenemos una plantilla muy buena y con los que estemos al final de mercado habrá que ir a por todas, todos juntos», zanjó el central del Barcelona.