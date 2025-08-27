Decenas de esteladas en la meta de Figueras en la quinta etapa de la Vuelta a España

La llegada de la Vuelta a España 2025 a nuestro país con su quinta etapa celebrada este miércoles en Figueras generó una oleada de independentismo con decenas de esteladas en la línea de meta de la contrarreloj por equipos. Tanto en el escenario del final de la prueba, la zona más visible durante la retransmisión en televisión, como en distintas partes del recorrido, decenas de catalanes quisieron protagonizar la carrera agitando banderas independentistas de Cataluña.

Durante toda la jornada de este miércoles, en la que se impuso el UAE Emirates de Juan Ayuso, que se quedó a ocho segundos de un Jonas Vingegaard de nuevo al frente de la clasificación general, las esteladas fueron parte del escenario de la Vuelta al estar, la mayoría, ubicadas a los lados de la línea de meta.

Aunque no es la primera vez que el independentismo catalán invade este tipo de pruebas ciclistas, pues ya lo hizo en la Volta a Cataluña, llama la atención que a la organización de la carrera española se le cuelen aficionados con símbolos nacionalistas. No fue el único incidente con tinte político, ya que un grupo de pro palestinos cortaron la contrarreloj del equipo Israel Premier Tech con una protesta a favor de Palestina con banderas y pancartas de apoyo al país de Oriente Próximo.

Esteladas en Figueras durante la Vuelta

Eso obligó a los corredores a aminorar el ritmo e incluso algunos de ellos tuvieron que poner pie en tierra. Tras ese percance, el conjunto israelí acabó a 54′ segundos de un UAE sólido y constante en su ritmo, habiendo cazado in extremis el tiempo de Lidl Trek (a 9 segundos) para evitar que el italiano Giulio Ciccone se enfundase el maillot rojo de líder general.

En lo deportivo, Jonas Vingegaard recuperó el liderato de la Vuelta, pese a que el Visma no ganó la prueba, sino el UAE Emirates de Juan Ayuso, que se acerca en la general con ocho segundos de desventaja. El danés arrebató el primer puesto a David Gaudu, que le había destronado el pasado martes en Francia.