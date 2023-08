Davidovich no da la talla y se despide en semifinales de Toronto

Alejandro Davidovich se despide del Masters 1000 de Toronto con unas más que meritorias semifinales, pero también con la sensación de haber dejado pasar una gran oportunidad de volver a la final de un gran torneo. El tenista español no dio la talla en su partido ante Alex de Miñaur, desquiciado por el viento y la adaptación al juego que sí tuvo su rival, y dice adiós con un severo correctivo en contra en forma de resultado de 6-1 y 6-3.

Davidovich tenía ante sí una oportunidad magnífica de plantarse por segunda vez en su carrera en una final de Masters 1000, tras la lograda en Montecarlo 2022, cuando cayó con Tsitsipas. Sin embargo, De Miñaur, rival de su misma generación –1999– mostró un temple y una capacidad de adaptación a las condiciones ventosas del partido muy superior, lo que sumado a los constantes errores no forzados de Foki en los puntos clave, sobre todo al servicio, acabaron con una victoria muy clara para el australiano.

La diferencia de nivel entre ambos tenistas no es la que se vio sobre el tapete canadiense, pero en una tipología de partido cerebral, Davidovich demostró estar un par de puntos por debajo de De Miñaur, quien tuvo muy claro que tenía que sublimar su estrategia habitual, basada en el contraataque, y fue metiendo pelota, tras pelota, tras pelota, sin necesitar prácticamente de winners para hacerse con una victoria cómoda.

La lección de lectura de juego de De Miñaur contrastó con lo mostrado por Davidovich, quien no pudo soportar el temple de su rival, que le obligaba a dar siempre una más, apareciendo los errores cuando menos se necesitaba. Con el servicio, Alejandro no se encontró en ningún momento y sólo pudo sacar uno adelante en todo el partido, en el único juego que sumó en un primer set en el que comenzó a verse que el nivel de paciencia del español de cara a este encuentro no era el mejor.

En el segundo parcial, directamente, Davidovich no compitió con su servicio y fue perdiendo juego tras juego sin que De Miñaur, aliado con el tenis y también con la suerte, como se vio en varios puntos, sumara los breaks sin faltar a su cita con ninguno. Fokina maquilló mínimamente el resultado, evitando el rosco con hasta tres juegos al resto, pero no pudo evitar que pasada la hora y cuarto de partido, Alex de Miñaur levantara los brazos con un nuevo break y atara la primera final de su carrera deportiva en un Masters 1000.