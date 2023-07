El ‘inexplicable’ adiós de Davidovich a Wimbledon: punto del año, saque por debajo y derrota

Alejandro Davidovich se despidió de Wimbledon en un thriller en el que acabó cediendo ante uno de los grandes candidatos para llegar a las rondas finales del torneo, el danés Holger Rune. El tenista español, trigésimo primer cabeza de serie del cuadro, forzó al límite a uno de los mejores tenistas del mundo e incluso rozó la victoria, pero en el momento decisivo, en el super tie-break del quinto, dejó escapar una ventaja notable para acabar diciendo adiós (6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 7-6 (8)) en medio de una gran decepción personal.

El mérito del partido de Davidovich es alto, con un nivel excelso por momentos en un encuentro que oposita a ser el mejor de lo que llevamos de torneo en el cuadro masculino. Sin embargo, en los momentos realmente decisivos, el tenista malagueño falló, dejando que Rune se levantara de la lona y acabara celebrando por todo lo alto un triunfo que le permite pasar a los octavos de final de Wimbledon, en los que se encontrará con el ganador del Tiafoe-Dimitrov.

Davidovich se repuso de un primer set en el que Rune fue superior y se apuntó, parón por la lluvia entre medias, los dos siguientes, para colocarse por delante en un choque que, al igual que se vivió en el Mutua Madrid Open entre ambos contendientes, tuvo tensión, talento y, sobre todo, muchísima igualdad en todo momento. El cuarto parcial fue, por detalles, para Holger Rune, y en el quinto, la alternancia en el luminoso fue constante, hasta el punto de que pese a que hubo múltiples envites al resto, no vimos ni un solo break.

Con 5-4 favorable, Davidovich tuvo su primera gran oportunidad, con dos pelotas de partido que neutralizó Rune con sendos winners. Superior al servicio, en lo que a aces –19 saques directos– se refiere, el danés forzaba un super tie-break en el que Foki entró mejor y se adelantó, poniendo a la grada de su lado debido a la espectacularidad de su tenis, resistente pero dejando resquicio para la magia.

Foki estaba por delante en resultado y sensaciones, adelantándose primero por 6-2 y más tarde con un 8-5 colocado con el que es el punto del torneo y será a buen seguro uno de los del año, con un globo de revés, casi de espaldas, que acabó en la línea de fondo de la pista de Rune. Todo parecía hecho, pero la presión pudo con el tenista de origen ruso, que no ganaría un punto más en lo que restaba de partido. Un resto de Holger a la línea dio paso a dos saques perdidos por Davidovich, quien con 8-8 decidía sacar por debajo, regalando un match point –al saque– a su rival, que no iba a perdonar, entrando en la segunda semana de Wimbledon y dejando sin premio el esfuerzo de un tenista que en el momento que centre su cabeza en los momentos decisivos, dará el paso definitivo para luchar por todo lo que su diferencial talento le permita.

8-8 in the tiebreaker.

Who expected Alejandro Davidovich Fokina to do an underarm serve? 😯#Wimbledon pic.twitter.com/2ki8QOqkXz

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023