Carlos Alcaraz da con una clave para ganar Wimbledon: «Diferencia a los muy buenos…»

Carlos Alcaraz es el único español en liza en Wimbledon, el único que estará en la segunda semana de competición en uno de los torneos más especiales del calendario. El tenista murciano, que derrotó a Nico Jarry en un encuentro sufrido en cuatro sets, resaltó su capacidad para alcanzar la victoria en un choque en el que no demostró de forma continuada el nivel que él mismo espera lograr en los partidos más importantes del calendario.

Este hecho, el de ganar sin jugar al mejor nivel, puede ser clave para lograr el triunfo en unos grandes torneos en los que prácticamente siempre, los tenistas tienen un día malo. Alcaraz no fue brillante ante Muller ni tampoco frente a Jarry y, sin embargo, está en octavos de final dejándose un solo set en todo el torneo. A partir de aquí, si da con la tecla, Carlitos puede ser temible y a evitar por cualquier otro contendiente a ganar Wimbledon.

En rueda de prensa, minutos después de culminar su victoria ante Jarry, Alcaraz reconocía que su nivel no fue excelso en el partido, con la siguiente reflexión. «Al final esa es la diferencia entre los muy buenos y los buenos. No vas a jugar bien en todos los partidos es más. El 80% de los partidos durante todo el año no lo vas a jugar como tú quieres. Y hablando por mí, yo quiero estar en el lado de los muy buenos», comentaba el tenista español.

«Los días que no te estás encontrando bien o que no tienes buen feeling, esos partidos cuentan el doble, tienes que sacarlos de alguna manera, con la actitud o con físico o de otra manera tienes que sacarlos adelante, para tener otra oportunidad al día siguiente, para cambiar esas sensaciones. Para mí, fue un partido el de hoy que suma doble y vamos a intentar mañana tener mejores sensaciones, añadió Alcaraz, demostrando una madurez en la reflexión que no se espera en un chico de 20 años.

Alcaraz también fue cuestionado por un apunte de Martina Navratilova, nueve veces campeona en Wimbledon, que deslizó que Carlos debía acabar más puntos en la red. «Bueno, intentamos aprender de los mejores. Ella, si no recuerdo mal, ha ganado nueve veces aquí, así que si te dice que subas la red, tienes que hacerlo. Creo que no me ha ido mal. También me considero un jugador al que le gusta subir a la red, así que vamos a intentar hacerlo más a menudo», apuntó.

«Hoy no he tenido las mejores sensaciones. Vamos a intentar mejorarlo, pero sí, hoy las derechas me han volado más de la cuenta. Para mañana vamos a intentar que no pase», zanjó Carlos Alcaraz, que sigue muy vivo en Wimbledon, esperando que su mejor nivel en Londres haga acto de presencia para llevarle camino de la final y, quién sabe si también de la victoria.