La redención de Jarry, el rival de Alcaraz que vio su carrera frenada por el dopaje

Carlos Alcaraz se enfrenta a su primera gran prueba en Wimbledon 2023 con la llegada de la tercera ronda de competición. El primer cabeza de serie se cruza en el camino del número uno del ranking ATP y este no es otro que el chileno Nicolás Jarry, 28 del mundo y con unas posibilidades altas sobre pistas de hierba. Alejado del prototipo clásico del jugador sudamericano, Jarry es un sacador y pegador con un potencial indiscutible que se vio frenado en el pasado debido a un positivo en un control antidopaje.

En Enero de 2020, Jarry contaba con 24 años y una presencia más o menos reciente entre los 40 mejores del ranking ATP, pero entonces fue sancionado por la ITF, que anunciaba la suspensión de Nico por 11 meses tras haber dado positivo en un control antidopaje durante las Finales de la Copa Davis 2019. El chileno siempre negó haberse dopado, pero finalmente acató la sanción y la responsabilidad como ingesta involuntaria, un argumento aceptado también por la Federación Internacional de Tenis, que confirmaba una sanción hasta final de ese año que frenaría su carrera deportiva.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) había analizado la muestra, encontrando metabolitos de SARM LGD-4033 (ligandrol) y estanozolol. El SARM LGD-4033 y el estanozolol son dos sustancias que están prohibidas en la categoría S1 de la Lista de Prohibiciones de la AMA, por lo que la sanción resultaba inevitable para un Jarry que regresaría en el puesto 1165 del ranking ATP, comenzando un prolongado ascenso que hasta febrero de 2023 no le devolvería al Top-100 de la ATP.

Sin embargo, Jarry no cejó en su empeño y continuó trabajando para regresar a lo más alto del ranking, algo que ha logrado en este 2023 que, echando la vista atrás, es para él una auténtica redención como tenista profesional. En el torneo de Río de Janeiro, Jarry no sólo consiguió volver a pisar el Top-100, si no que estuvo a punto de lograr su mejor victoria como profesional, precisamente ante el rival que se encontrará en tercera ronda de Wimbledon.

La explosión del rival de Alcaraz

Aquel día, Carlos Alcaraz pudo superar a Jarry en las semifinales del torneo de categoría ATP 500, con un apretado marcador de 6-7, 7-5, 6-0 y después de dos horas y 44 minutos de batalla entre el favorito y el jugador resucitado tras una sanción por dopaje que marcó la carrera de un tenista que apuntaba a suceder a Nico Massú y Fernando González como referencia de Chile en el circuito profesional.

Los meses pasaron para Jarry, que ha seguido enganchando muy buenos resultados, tanto como para llegar a Wimbledon con el mejor ranking de toda su carrera deportiva, en el puesto 28. Para ello, Nico ha ganado ni más ni menos que dos títulos ATP, en Santiago y Ginebra, y llegado a octavos de final de Roland Garros, donde fue frenado por el finalista Ruud. En hierba, aunque su bagaje es más escaso, ya derrotó a Tsitsipas en Halle y se ha plantado en tercera ronda en Wimbledon después de endosarle 30 aces a Jason Kubler en el encuentro de segunda ronda del cuadro. Su siguiente rival es uno de los huesos más duros del cuadro, pero el renacimiento de Nico Jarry ya no tiene límites y va directo a batallar con Carlos Alcaraz.