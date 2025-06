Cristiano Ronaldo: «No me creo el Balón de Oro, sé lo que se trabaja por detrás»

Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, fue el jugador encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de la final de Liga de Naciones que enfrentará a Portugal y España. El capitán luso, admirado por el vestuario español, no dudó en hablar muy bien de Lamine Yamal, uno de los que están llamados a recoger su testigo: «El niño está haciendo las cosas muy, muy bien. El club y la selección le ayudan bastante. Está en un ambiente propicio. Pero pido que dejéis al chico crecer por el bien del fútbol. Dejadle crecer con tranquilidad y quitarle presión. Vosotros le podéis ayudar dejándolo tranquilo porque talento no le falta».

«A mi hijo le gusta Lamine. Tengo un cariño muy especial por España. Los mayores talentos siempre han sido españoles. Williams es un gran jugador, Pedri es buenísimo… El entrenador ha hecho un trabajo muy top, se le ve que pone disciplina. Espero que mañana sea un partido bonito y que Portugal pueda ganar», añadió.

Sobre el duelo entre ambos, fue contundente: «Siempre es así. Siempre que hay una final es Cristiano contra alguien. Habría que comparar a Lamine con Vitinha, que hay menos diferencia de edad, pero lo quieren hacer con Cristiano. Siempre es Cristiano contra alguien, pero no es así. Jugamos un equipo contra otro. Lo que queremos es hacer un buen partido y ganar».

A la hora de analizar la final, fue claro: «Tenemos confianza. Espero que el equipo esté lo mejor posible y podamos ganar. El equipo está tranquilo y confía en que todo vaya bien». «Las finales son difíciles. España lleva muchos partidos sin perder, pero tenemos nuestras armas y vamos a ir con pensamiento positivo para intentar ganar», comentó.

Cristiano también habló de sus 40 años y como afronta el fútbol a esta edad: «Hay días buenos y malos, pero siempre intento buscar mecanismos para estar motivado. Es parte de la vida. Es un desafío bonito e interesante». «No voy a pensar demasiado en el futuro. No tengo muchos más años para poder jugar. Mi carrera habla sola, así que disfruto del momento. No sé decir una fecha. A lo mejor mañana me levanto y no me apetece jugar más. Y pienso: estoy hasta la… En este momento estoy disfrutando. Que corra el aire», añadió.

También habló de la diferencia entre ganar y perder: «Es parte de la vida. No se puede ganar siempre. A veces se gana y otras no. Falta el último disparo de la temporada, que es mañana. Será un partido difícil».

Por otro lado, habló sobre su posible presencia en el Mundial de Clubes: «Es irrelevante en este momento. Prefiero hablar de otras cosas. He tenido bastantes contactos, pero hay que pensar a corto, medio y largo plazo. No iré al Mundial de Clubes, eso es un hecho».

Cristiano también habló sobre quién debería conquistar el Balón de Oro: «Me gusta dar consejos a quien quiera escuchar, pero en privado, cara a cara. En mi opinión debería ganar el Balón de Oro quien destaca y gana la Champions. Pero no hay un consenso. Yo no creo mucho en los premios individuales porque sé lo que se trabaja por detrás de la verdad. Pero el niño (Lamine) tiene posibilidades… Son un poco irrelevantes porque no hay un consenso al 100%».

Sobre un favorito para ganar el Mundial, lo tuvo claro: «España seguramente, Portugal ya veremos. España está más acostumbrada a ganar. No pienso a largo plazo. No sé qué va a pasar, tampoco me preocupa. Sigo jugando y compitiendo contra gente 20 años más joven. Estoy a gusto, el día de mañana no te puedo decir. Hay que vivir el momento, que el momento es bonito».

Por último, habló de la opción de volver a jugar con Messi: «Bueno boludo… Sabes que yo tengo mucho cariño por Argentina. He tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con Argentina. Nunca digas de esta agua no beberé, pero es muy difícil. Me gusta mucho Argentina. Nunca fui y quiero ir. No tengo ningún club preferido. Tengo mucho cariño por Messi. Llevamos 15 años en el escenario juntos. Yo antes le traducía las cosas del inglés al español en las galas…».

«Soy español, pero mi foco es ganar»

Tras Cristiano Ronaldo, llegó el turno de Roberto Martínez, que mezclará sentimientos con profesionalidad en esta final: «En el aspecto sentimental soy español, pero mi foco es ganar la final. Es la cuarta final en la historia de Portugal, así que espero que demos lo mejor de nosotros».

«En el fútbol estamos para ganar. El ránking mundial es una marca de la consistencia. El fútbol son muchas cosas. Estoy muy orgulloso de preparar una final con Portugal», añadió. Sobre España, comentó lo siguiente: «Tiene todo para ser el mejor equipo del mundo, pero el equipo perfecto no existe».

El seleccionador portugués, también elogió a Cristiano Ronaldo, su capitán: «El capitán quiere jugar mañana. Va a jugar su cuarta final para Portugal. Es un jugador que ha ganado todo y al día siguiente empieza de cero. Trabajar con Cristiano es un aprendizaje».

Sobre la táctica, fue claro: «No voy a cambiar nada para cambiar la final. España es probablemente la selección que mejor juega del fútbol. Tienen la pelota, atacan rápido… Tienen alternativas, pero la llave para ganar tenemos que ser perfectos en aquello en lo que somos buenos. Sería un error cambiar la estrategia».

Además, no dio pistas sobre el once: «Tomaremos la decisión después del último entrenamiento. Queremos que mañana nuestra puesta en escena sea perfecta. Hay que hacer bien aquello en lo que somos buenos. Queremos tener el balón, liderar el juego con pelota… Tenemos que decidir rápido y defender bien».