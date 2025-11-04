Contundente alegato de Senna contra la inmigración ilegal: «Los que vienen a molestar, que no se queden»

Marcos Senna, ex jugador de la selección española, ha lanzado un contundente mensaje contra la inmigración ilegal, dejando claro que aquellos que «vienen a hacer el mal perjudica a los que venimos a integrarnos». El que fuera futbolista del Villarreal, campeón de la Eurocopa del año 2008 con España, ha dejado claro su postura sobre este aspecto: «Es una cuestión de respeto».

«Soy inmigrante y por supuesto que estoy a favor de la inmigración por las oportunidades que ofrece a todos», ha comenzado Senna en su visión sobre la inmigración y un asunto que está tan de actualidad en España. Eso sí, el ex futbolista ha dejado claro que está a favor de los inmigrantes «que vienen a sumar, que se adaptan a la cultura nativa y ayudan a crecer a un país». «Estoy a favor de los que respetan las normas», ha añadido.

Además, el que fuera internacional con España, clave en la victoria de la selección en la Eurocopa de 2008, ha expresado lo que supone para él la inmigración ilegal: «Sobre los que vienen a molestar creo que no hay que dejar que se queden. Es una cuestión de respeto. Llevo años ayudando a gente y tengo claro dónde está el límite, porque además quienes vienen a hacer el mal perjudican a los que venimos a integrarnos con normalidad».

«España es un país hospitalario y acogedor, no tengo ninguna duda de ello», ha dejado claro Marcos Senna, que ha reconocido en una entrevista con El Periódico que es cristiano y que cree «profundamente en Dios»: «Cuando uno sufre, busca ese apoyo mental en la familia, en los que le rodean y en Dios. Al menos yo lo he hecho y me ha ayudado».

Marcos Senna, nacido en Brasil, jugó con la selección española varios años, siendo uno de los futbolistas más reconocidos del fútbol español en la primera década del presente siglo.