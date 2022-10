Marcos Senna: «España no es racista»

Marcos Senna (Sao Paulo, 1976) nunca tuvo una oportunidad como las que él va a conceder desde este miércoles 12 de octubre hasta el próximo domingo 16. El que fuese campeón de Europa con la selección española se ha convertido en el embajador de un evento múltiple organizado por AWEX Education en el que se repartirán 2 millones de dólares en ayudas para que jóvenes talentos fichen por las mejores universidades e institutos de EEUU.

Senna se ocupará de supervisar personalmente a los participantes para repartir un paquete de 50 ayudas con una bonificación extra de hasta el 60% del coste total de estudiar un año en EEUU. Las pruebas para acceder a estas becas comenzarán el 12 de octubre y 13 de octubre de 18 a 20 horas en el Colegio Madres Concepcionistas. Después, las Universidades y High Schools americanos que viajarán a Madrid para participar en el proceso mantendrán encuentros con los candidatos los días 14 y 15 de octubre. El domingo 16 concluirá con una prueba deportiva en el Colegio Valdeluz, donde los candidatos podrán mostrar sus habilidades ante los ojos del que fuese jugador del Villarreal.

Antes del evento, Marcos Senna atiende a OKDIARIO para explicar este nuevo proyecto a la vez analiza al equipo de Luis Enrique a poco de que empiece el Mundial de Qatar. El centrocampista, actualmente vinculado al Villarreal, no tiene dudas de que la cantera amarilla es una de las mejores del mundo y tiene claro que España, su país de adopción, no es racista.

Pregunta: ¿Qué nos puede contar del proyecto?

Respuesta: Lo primero es que me siento un privilegiado de poder ser partícipe de este gran proyecto. Me han buscado como cara visible y desde luego no lo he dudado. Para los que no lo saben, yo estoy vinculado al Villarreal y obviamente tenía que consultar con ellos a ver si podía compaginar. A la primera el Villarreal me dijo que sí. La idea pasa por poder vincular a estos chicos y chicas para tener la oportunidad de estudiar en Estados Unidos. Pasarán una prueba de donde saldrán niños con don a nivel deportivo, académico o artístico para poder tener esta oportunidad. Yo no me lo he pensado dos veces. Cuando era niño y vivía en Brasil no tuve una oportunidad así, ahora poder dársela a estos niños ha hecho que no me lo pensase. Así es como funciona el proyecto AWEX Education by Marco Senna.

P: Hablamos de una oportunidad muy importante: son dos millones de euros en becas y la oportunidad de poder cambiar la vida de un niño.

R: Sí, es una oportunidad que muchos niños sin esta beca no iban a poder tener. Los chicos y chicas pueden entrar a la web de AWEX Education y apuntarse para poder tener su oportunidad de estudiar en los Estados Unidos.

P: Es una responsabilidad.

R: Sí, es muy complicado para mí porque me pongo en el lugar de los niños y de los padres. Si pudiera llevar a todos sería más fácil. Pero como no se puede, pues al final hay que elegir. Para los chicos igual será más complicado de entender, pero ellos tienen que saber que son pocas plazas y hay que elegir. Hay que pensar en el lado positivo: que hay una oportunidad y que tampoco se acabará ahí. La vida sigue hacia adelante.

P: Usted se retiró jugando en Estados Unidos. ¿Guarda buen recuerdo?

R: He tenido el privilegio de poder estar allí durante dos temporadas. Es un gran país para vivir la experiencia. Jugando ahí conseguí ganar dos títulos. La verdad es que la experiencia fue increíble. Los que sean elegidos y vayan para allá seguro que van a pasar una muy buena experiencia. Espero que les vaya muy, muy bien.

P: Si hablamos de jóvenes talentos, le tengo que preguntar por la cantera del Villarreal. ¿Cuál es el secreto?

R: El Villarreal es un equipo que ha creado su metodología para trabajar fuerte en la cantera. El secreto yo creo que, como en todo, es el trabajo y la serenidad día a día. Yo creo que eso es fundamental dentro de un club para mantener una gran base. Cada año suele sacar tres o cuatro chicos y así seguiremos. Es un club que está muy bien hoy en día, que tiene muy claras las ideas y yo me siento un privilegiado de estar vinculado y ser partícipe de este club.

P: ¿Se puede decir que ahora mismo la del Villarreal es la mejor cantera de España?

R: Ojalá pudiera nombrar al Villarreal como la mejor, pero yo prefiero decir que es una de las mejores del mundo porque hay otras muy buenas canteras. De eso sí podemos presumir, somos una de las mejores.

P: ¿Le da miedo que se puedan llevar a alguna de las promesas?

R: En realidad no tenemos miedo porque trabajamos para que sea bueno para todos, tanto para los jugadores como para el club. Es cierto que estos jugadores cuando empiezan a destacar y llega alguna propuesta, te da el gusanillo de pensar que te gustaría que se quedase para disfrutar más de ellos. Pero el fútbol es eso.

P: En la cantera también hay un niño que tiene buena pinta. Se parece a ti y se llama Lucas.

R: (Risas) Es mi hijo pequeño que mañana cumple 12 años. Es muy joven aún. Obviamente sabemos que en el fútbol cada vez se empieza más temprano si quieres tener un futuro dentro de esta carrera profesional. Él ahora está disfrutando. La verdad es que no quiero ser hipócrita y decir que ojalá un día pueda llegar, pero es muy complicado. Siempre le digo que disfrute muchísimo. También está mi hijo mayor, Pedro, que va a cumplir 16 años y está jugando en otro equipo que no es el Villarreal. Yo siempre le digo a los dos que disfruten porque la vida pasa rápido.

P: Dentro de poco empieza el Mundial. ¿Cómo ve a la Selección?

R: Es una selección ahora mismo de grandes talentos jóvenes y jugadores veteranos. Veo bien esta mezcla en un equipo que nos dejó con la incertidumbre en 2018, pero que estuvo a punto de llegar a la final de la última Eurocopa. Mi esperanza es que no sea tan intermitente en el Mundial porque con pequeños despistes te vas a casa. Confío en Luis Enrique. Él tiene su ideología y una manera de pensar que me gusta. Espero que la Selección pueda tener este equilibrio y llegar a la final y ganarla.

P: ¿Le recuerda a Luis Enrique a Luis Aragonés?

R: Sí, lo veo muy similar. Me gustan mucho los entrenadores con este tipo de personalidad, porque si consigue tener el grupo en las manos, la posibilidad de éxito es más grande. Cuando los jugadores están convencidos de lo que tienen que hacer, pues es un plus para conseguir algo grande. Me da la sensación que es que este grupo está unido con él y eso ya es un paso importante para que la Selección pueda hacer algo bonito e importante.

P: Luis Enrique no quiere hablar de su futuro.

R: Lo entiendo perfectamente. Le veo muy centrado en lo que es la competición ahora y para mí hace bien. A partir del Mundial pues ya se hablará de su futuro, porque si lo hace ahora es como despistarse un poco y hablar de otros temas que no toca. A mí me parece muy bien su postura.

P: ¿Sigue teniendo la espinita de no haber estado en Sudáfrica?

R: He estado con esta espinita muchos años, la verdad. Pero te puedo decir con toda seguridad que se me ha pasado ya hace algunos años. Yo creo que fue cuando tuve la oportunidad encontrarme de Vicente del Bosque, que fue el que no me llevó. Hemos hablado, no del tema directamente, pero ya hemos hablado. Le regalé una camiseta cuando estaba en el Cosmos y se la firmé a su hijo. Pasé un momento muy difícil porque me veía en el Mundial, estaba en la convocatoria y me caí en el último momento, pero me levanté. Hoy soy una persona muy feliz con lo que hago y no creo que fuese bueno seguir con esa espinita.

P: Si le consuela, que sepa que para la gente usted forma parte de ese equipo aunque no jugase.

R: Sí, porque la gran mayoría eran los que habían estado conmigo en la Euro y en las eliminatorias. ¡Ya me había probado hasta el traje para estar ahí! Pero bueno, eso es la vida.

R: Imagino que también estará pendiente de Brasil. ¿Cómo lo va a hacer Tite para poner a tantos buenos delanteros?

R: Es cierto que Brasil, una vez más, entra como una de las grandes favoritas, pero ya sabemos que un Mundial con favoritismo no se gana. Tite lo va a tener complicado porque tiene muy buenos jugadores. Cada uno en su equipo lo está haciendo muy bien. Ojalá que le vaya bien a Brasil porque es la selección de mi país de origen. Estaría bien que jugasen la final entre ellos, sería brutal.

P: Marcos Senna ganaría seguro.

R: Igual tenías la pregunta preparada, pero bueno, yo me la hago a mí mismo ¿A quién animarías? Esa es la pregunta. Yo siempre digo primero que me siento un privilegiado porque tengo dos selecciones. Sería campeón sí o sí. Muchos me podrían decir que no sea mentiroso porque he nacido en Brasil, pero he cogido un cariño tan grande por España que me siento un hijo adoptivo de verdad. Que empaten, vayan a la tanda de penaltis, cierro los ojos y luego ya participaré en la fiesta, bien sea aquí o allí.

P: (Entre risas) Entonces, que quede claro. ¿Va con España, no?

R: A nivel de fiesta tendría que coger un vuelo de aquí para allá. Entonces a nivel económico, pues me saldría más barato celebrar aquí.

P: Le cambio de tema y para preguntarle por un compatriota. ¿Se puede sentir alguien ofendido por las celebraciones de Vinicius?

R: El Atlético de Madrid no puede ser juzgado por unos pocos aficionados, si les puede llamar aficionados, por lo que ha pasado el otro día. Yo aquí particularmente, nunca he vivido un momento como ese. Lo que ha pasado Vinicius es lamentable. Este es un gran club con grandes personas. Eso por una parte. Y por la otra, yo creo que Vinicius tiene que seguir bailando, Vinicius o el que sea. Yo no lo veo una falta de respeto y eso también es parte del fútbol. Yo jamás he visto, repito yo no he visto, una falta de respeto por su parte y yo creo que el tema tiene que estar zanjado. Hay que marcar goles, regatear, lo bonito del fútbol es eso… El Atlético de Madrid es un gran club. No son racistas. Hay un pequeño porcentaje de tontos que para mí no debería entrar en el estadio.

P: ¿Diría que el fútbol español no tiene un problema con el racismo?

R: Yo lo que he vivido a nivel mundial, ya no hablo de España, es que hay un pequeño porcentaje de gente descerebrada, porque no debería existir este este tipo de opinión. En España yo pienso que hay algunos descerebrados, pero no puedo decir que España es racista. Desde luego que no. Me adoptaron en este país y me siento muy querido aquí. De hecho vivo aquí, mis hijos han nacido aquí. ¿De qué puedo hablar de España? Sólo cosas buenas. No puedo meter a esta gente en el saco de la mayoría. Gente tonta hay en todos los lados, en Brasil también.

P: Compañeros suyos como Xavi Hernández, Xabi Alonso, Raúl o Arbeloa están entrenando. ¿Usted no se ve?

R: No, a mí no se me verá, sinceramente. No tengo vocación. Estoy muy feliz y no creo que dé un paso hacia los banquillos. Pienso que hay que valer mucho estar. Mañanas, tardes, noches, días festivos, sábados, domingos… Yo creo que hay que valer mucho. Yo necesito un poco de espacio para mí y para mi familia y ahora mismo lo tengo. Estoy muy contento así.