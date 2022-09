Marcos Senna: «Luis Enrique me recuerda a Aragonés»

Marcos Senna, ex internacional español campeón de Europa con España en 2008 y embajador de la Liga y del Villarreal, reclutará en Madrid jóvenes estudiantes y promesas del fútbol español entre los que se repartirán dos millones de dólares en ayudas para que fichen por las mejores universidades e institutos de EEUU en un evento múltiple que organizará AWEX Education del 12 al 16 de octubre.

Senna se ocupará de supervisar personalmente a los participantes y, en especial, a los chicos y las chicas a los que se les otorgará la beca que lleva su nombre, la American Dream by Marcos Senna. Se trata de un paquete de 50 ayudas con una bonificación extra de hasta el 60% del coste total de estudiar un año en EEUU. También habrá una beca especial del 100% con todos los costes incluidos.

Quizá el mejor recuerdo que tiene Senna como jugador sea la Eurocopa que consiguió en 2008. Ahora, con el Mundial de Qatar a la vuelta de la esquina, el hispano-brasileño confía mucho en la Selección. “Luis Enrique me recuerda mucho a Aragonés. Es más, creo que los jugadores están con él y con su cuerpo técnico. Eso es muy importante. Cuando tú, como entrenador, eres capaz de convencer a tus jugadores de tu forma de pensar, es un paso importante para que ellos puedan estar tranquilos y hacer un gran campeonato”, afirma Senna al analizar el torneo, en el que ve a España como una de las favoritas, aunque no se le otorgue esta condición. “Aunque España quiera estar tapada, ella solita se va destapando. Más después del triunfo en Portugal. En la Euro de 2021 nadie se esperaba que pudiera llegar a semis. Hay cosas que mejorar, pero España llegará fuerte al Mundial”, insiste.

En esa cita está por ver si Luis Enrique convocará a Gerard Moreno, del Villarreal, ausente de la última lista por lesión. “Ojalá que Gerard pueda ir al Mundial. El problema es que está teniendo muchas lesiones para su edad. Incluso más que jugadores. Pero Gerard es una pieza importante en la Selección. Es un jugador que ya ha demostrado que tiene mucho gol. Ojalá pueda ir. Me encantaría”, desea Senna.

El ex mediocampista del Villarreal también analiza el futuro como entrenador de Xavi, con el que coincidió en España. “Sí, le veo con opciones de marcar época. Xavi tenía que pasar por el proceso que ya sufrió el año pasado. Pero han confiado en él y seguro que este año pueden llegarle cosas bonitas, que en su caso, serían títulos”, concluye.

Una responsabilidad

“Siento bastante responsabilidad, porque yo de pequeño, en Brasil, no tuve esta oportunidad. Formar parte del equipo que dará estas becas es un gusto, me lo tomo muy en serio, como me gustaría que se lo tomen los chicos que vayan. Estudiar en EEUU antes era muy difícil, ahora es más accesible y deben aprovecharlo sacándole el máximo rendimiento”, comenta el propio Marcos Senna sobre su papel como reclutador.

Al resto de asistentes al evento de AWEX Education se les garantizará una de las 60 becas disponibles. La cuantía media es de 37.000 dólares al año, aunque la cantidad final dependerá del perfil del chico. A mejor perfil, más cuantía. La única condición para poder acceder de base a la beca es tener una nota media de 6 en sus centros educativos y un nivel de inglés medio. Podrán acceder no sólo futbolistas, sino también practicantes de otros deportes o con habilidades artísticas, musicales… El objetivo es dar una oportunidad a todo el que la busca.

“Si el chico estudia y tiene algo de calidad jugando al fútbol, tiene muchas opciones de conseguir una beca”, cuenta Senna, conocedor en primera persona del vuelco que puede dar la vida de un estudiante si cursa parte de su carrera en EEUU, en el New York Cosmos, donde Senna se retiró junto con Raúl González, otro mito del Real Madrid.

Las pruebas organizadas por AWEX Education para acceder a estas becas se distribuirán en cuatro días de fiesta del fútbol (también del baloncesto y, en general, para buenos estudiantes) que comenzarán el 12 de octubre y 13 de octubre de 18 a 20h en el Colegio Madres Concepcionistas – Calle Princesa, número 19-, aprovechando que el primero de estos días es festivo, lo que abre las puertas a que más chicos no sólo de Madrid, sino de otras provincias, puedan acercarse a la capital.

Tras esta charla informativa al más espectacular estilo americano, las Universidades y High Schools americanos que viajarán a Madrid para participar en el proceso mantendrán encuentros con los candidatos los días 14 y 15 de octubre. El domingo 16 concluirá con una prueba deportiva en el Colegio Valdeluz, donde los candidatos podrán mostrar sus habilidades ante los ojos experimentados de Marcos Senna.