Xavi Hernández compareció ante los medios tras una nueva victoria del Barcelona en Liga Santander, ésta ante el Elche por 3-0, que les coloca momentáneamente líderes. Se le puso de cara pronto el partido a los culés con la expulsión de Verdu pero el Barça dominó de principio a fin el encuentro. El egarense volvió a destacar a la plantilla, que mantiene el nivel pese a las rotaciones que se van produciendo semana a semana.

Con qué se queda

«Me quedo con todo. Somos una plantilla amplia que todos entrenan bien, y están preparados cuando los necesitamos. Es lo más importante. Es un año atípico, con el calendario más comprimido, necesitamos a todo el grupo. Es hacer familia y grupo. Me quedo con esto. Juegue quien juegue todos dan la talla. Estamos en el buen camino. Contento por todos, contento por tener dónde elegir. La plantilla es la que gana los títulos».

Estilo de juego

«Nosotros tenemos una idea de juego clara, ser protagonistas con el balón, sabemos de la exigencia y presión de este club. Creo que el equipo ha mejorado desde que llegamos y tiene buena dinámica. El Barça es un examen grande. Hay que seguir con humildad y trabajo, siendo un bloque y una familia».

«El futbolista del Barça, todos los que tenemos, está preparando para cualquier partido. Por suerte o desgracia soy el que decide. Hoy he visto que ellos hacían marcaje individual y Balde puede generar superioridades por dentro. Sorprende que un chico de 18 años dé ese nivel. Le veo con confianza y personalidad, tiene una condición física buenísima. Tenemos tres laterales de mucho nivel».

Cómodos tras la expulsión

«Hemos tenido mucha movilidad, Memphis venía bien y podía incorporarse en banda. Buscábamos superioridades. Kessié y Pedri podían ir arriba al área bien. En la segunda parte hemos disfrutado, con calma. Con la expulsión ha sido más sencillo».

Pedri

«Pedri es un futbolista superlativo. Entiende el juego. Difícilmente pierde la pelota. Es superlativo, hace todo bien. Es equiparable a los mejores que han pasado por aquí en el centro del campo. Es dominador del juego y es trascendental para nosotros, es una garantía para nosotros. Estamos gestionando bien la plantilla. Es positivo para todos. Juegue quien juegue se nota muy poco. El que entra da el callo. Pedri es superlativo».

Buena entrada en el Camp Nou

«Esta ilusión de la gente se palpa en el estadio. Se ve la ilusión, hay que mantenerla. Seguir trabajando con humildad, es bueno que haya ilusión. Dice que la gente está enchufada, está ahí el barcelonismo. Estoy contento por eso también. Ha disfrutado la gente, ha visto que corremos y lo damos todo».

Ansu Fati

«Yo le veo bien. Ya dije ayer que hablé con él. Le veo bien y contento, va a participar. Ha tenido un par de ocasiones que no se han materializado. Tenemos un plan, le vamos a soficiar, pero va a ser importante para el equipo, no hay dudas».

Parón por las selecciones

«Me servirá para descansar y desconectar un poco. Luego nos viene un calendario fuerte, partidos cada tres días. Va a ser intenso y difícil. Creo que es un inicio notable del equipo. La pena fue el partido del Rayo que fuimos poco efectivos y en Múnich. Es un inicio de liga notable».

Nivel defensivo

«Es importante para nosotros también, la línea defensiva y no conceder muchas ocasiones. El Elche se queda con 10 y es más sencillo. Estamos bien en la línea, estamos concentrados y atentos. Todo el mundo aprieta, la presión tras pérdida es buena. Recuperamos mucho balón en campo contrario. Todo el mundo trabaja para el grupo».

Araujo

«Significa algo es respeto al escudo. Es un detalle. Me parece bien. Un detalle de Ronald, sin más. Hay cosas más importantes. Está muy bien también».

Hambre de más

«Los jóvenes tienen ganas pero los veteranos también. Ganar, ganar y ganar debe ser una droga para nosotros».

Lewandowski

«Lo que me ha sorprendido es la faceta humana, muy humilde y trabajador. De lo otro no tenía dudas, sabía que marcaría diferencias. La faceta humana me ha sorprendido mucho. Mucho hambre y compromiso. Nos va de lujo tenerlo en el equipo».

Derbi madrileño

«Lo intentaré seguir si los críos me dejan. Estar pendiente. Hay otros partidos a los que estamos pendientes. Hemos hecho nuestro trabajo ganando en casa. Unos días de descanso en el que nos vamos pensando que estamos en el buen camino. El liderazgo sería bueno pero no es trascendente. Dormimos líderes después de dos años».

La no expulsión de Kessié

«No lo he visto repetido. Honestamente me han dicho que no en el vestuario. No me meto mucho en el tema de los árbitros. Unas veces te dan y otra te quitan. Confío en la honestidad de los árbitros. Lo de Francisco es normal, si piensas que te quitan estas enfadado. Te cabreas. A la larga se iguala todo».

Dembélé

«Creo que está jugando a un nivel alto. Hoy ha demostrado otro compromiso porque ha sido padre esta noche y ha dormido poco. El siempre quiere jugar. Le gusta el fútbol y está implicado, tiene compromiso. Es un profesional. Estoy feliz con él. Es una garantía. Cuando recibe sé que pueden pasar muchas cosas. Es una garantía. Se merece ir a la selección».

Más de Balde

«Hoy pensábamos que podía generar por fuera y por dentro. Puede jugar de extremo. Lo puede hacer todo, pero dependerá del partido decidiremos por uno u otro lateral. Es difícil para mí elegir quién juega cada partido. Me sorprende su personalidad, con confianza, es garantía tenerle. Contento por él».