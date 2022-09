El fútbol no es una ciencia exacta pero si algo se podía asegurar tras el minuto 14 del Barcelona-Elche era que el conjunto azulgrana no iba a sufrir para acabar goleando a un equipo marcado por su mal momento, su condición de visitante y, sobre todo, la expulsión por roja directa de Gonzalo Verdú. A partir de ese instante, el encuentro fue una cuesta abajo para un Barça liderado un día más por Robert Lewandowski, que secó su pólvora tras los fallos ante el Bayern y con un nuevo doblete se confirma como el gran líder de un equipo que va a por todas, pero que lo tuvo muy sencillo ante un rival muy debilitado.

Lewandowski marcó dos, provocó la expulsión de Verdú y pudo marcar al menos dos más antes de ser sustituido con el trabajo hecho y una ovación ensordecedora por parte del Camp Nou. Los goles de Robert, que ya lleva ocho goles en Liga, fueron lo más entretenido de un encuentro que, sin más remedio, se convirtió en un tostón en el que el Elche demasiado hacía con sobrevivir alrededor de su área mientras el Barça buscaba el lucimiento en una goleada que no fue exagerada debido a la relajación propia del contexto del partido.

Vamos al momento clave del partido. Minuto 14 y gran oportunidad a la vista para el Barça. El balón llega a los pies de Lewandowski, que no puede emprender su carrera rumbo a la portería defendida por Edgar Badía porque Gonzalo Verdú le abraza e impide, de forma clara, una ocasión manifiesta de gol. Roja sin dudas y el colista, con uno menos en el Camp Nou.

A partir de ahí el encuentro, del que ya se presumía un dominio abrumador del Barcelona, pasó a vestir sólo de color azulgrana, esperando a que los culés marcaran, si podían, el primer gol. A Ter Stegen no se le veía más que para ayudar en alguna salida de balón y a Lewandowski se le comenzaba a ver cada vez más. En una jugada orquestada por Pedri, Alejandro Balde ponía un centro medido y el ‘9’ del Barça ponía el primer tanto de la tarde.

Había pasado la media hora y unos minutos después, antes del descanso, llegaría la sentencia con el 2-0. Fue Memphis, una de las novedades del once de Xavi, el que jugó con su defensor en una maniobra de reverso dentro del área y tras su reverso, fusiló sin remedio a Badía. Un auténtico golazo del último delantero en la rotación de Xavi.

Verdú expulsado; Kessié, no

Sin embargo, todo podía haber cambiado antes de uno y otro gol si Muñiz Ruiz hubiera expulsado a Franck Kessié en una acción casi tan clara como la de Verdú. El centrocampista culé, que había sido amonestado anteriormente por sacar los brazos a pasear, le pegó un manotazo a Chetauya de amarilla, pero que se quedó sólo en falta para el colegiado gallego. El choque se habría vuelto a igualar en cuanto a efectivos, pero el árbitro le dio un empujón al Barça, y no precisamente para echarle a la lona.

Pedri marcó el 3-0 también antes del descanso pero su posición de fuera de juego era tan clara que nadie dudó en no protestar la acción tras la corrección del VAR. Tras la reanudación, poca historia en lo futbolístico, que fue más un partido de balonmano en el que los adornos culés les alejaron de un tercer tanto que llegaría por mera inercia a los tres minutos, con Lewandowski de nuevo como protagonista, al estar en el sitio exacto después de comprobar la incapacidad del Elche de despejar un balón suelto.

Goleada sin historia

El carrusel de cambios no se hizo esperar y Raphinha, Ansu Fati y Bellerín entraron al terreno de juego, aunque más allá de dominio no aportaron mucho más. Ferran Torres hizo lo propio en el 72, en lugar de un Lewandowski que se retiraba con una pequeña cojera que no parece preocupante, y una ovación espectacular del Camp Nou.

Los últimos minutos fueron de sesteo, pese al ímpetu de algunos jugadores del Barça por hacer la goleada más amplia. No lo consiguieron, pero una nueva victoria pone a los culés como líderes provisionales dentro de un inicio de Liga en el que la exigencia no está siendo exagerada, gracias al mal momento de muchos de los clubes a los que se han enfrentado y, por supuesto, gracias a Robert Lewandowski.