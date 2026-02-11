Cómo se eligen los jugadores para el NBA All-Star 2026: cómo votar, resultados, equipos…

Cada nueva temporada en la NBA, el All-Star cobra protagonismo y reunirá a los mejores jugadores del mundo durante el próximo fin de semana, del 13 al 15 de febrero, en el Intuit Dome de California, sede donde disfrutarán aproximadamente unos 18.000 espectadores del espectacular evento organizado por la mejor competición del planeta de baloncesto. Conoce todo acerca cómo se elige y cómo se vota para que tu jugadores favoritos disputen el NBA-All Star 2026.

💯 Los primeros minutos de JOSE ALVARADO con los KNICKS: 12 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y tapón pic.twitter.com/5Ku2ZFaCh5 — NBASpain (@NBAspain) February 9, 2026

Cómo funciona la elección de jugadores para el NBA All-Star 2026

Como suele ser habitual, los equipos del NBA All-Star 2026 se formarán a través de un sistema de votación donde participarán aficionados, medios de comunicación y hasta los propios jugadores. En estos, el porcentaje de cada uno es el siguiente cobra más importancia en el seguidor de la competición, es decir, en la gente de a pie, con el objetivo de que estos se sientan importantes en una competición que está hecha por y para que los aficionados y seguidores de todo el planeta disfruten al máximo del mayor espectáculo del mundo:

50% aficionados

25% medios de comunicación

25% jugadores

Conoces a tus ídolos y se te saltan las lágrimas 🥹 La emoción de este joven aficionado con Julius Randle y Anthony Edwards. pic.twitter.com/rjBXnnvx1T — NBASpain (@NBAspain) February 9, 2026

Los resultados de las votaciones del NBA All-Star 2026

La NBA dio a conocer este pasado lunes el resultado de las votaciones para el All-Star 2026. Los quintetos titulares disputarán en un nuevo formato los partidos de la fase regular y una finalísima con los dos mejores equipos este próximo 15 de febrero en el pabellón de los Clippers. Tras finalizar el recuento de votos, el quinteto titular de la Conferencia Este está formado por Giannis Antetokounmpo, Tyrese Maxey, Jalen Brunson, Cade Cunningham y Jaylen Brown; mientras que el de la Conferencia Oeste está compuesto por Luka Dončić, Nikola Jokić, Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama, acompañados por el legendario Stephen Curry. Como se puede observar no estará en el quinteto titular LeBron James, que arrancará la exhibición en el banquillo

OFICIAL⭐️ Así quedan definidos los 3 equipos para el NBA All-Star Game ¿Quién gana? pic.twitter.com/scyOhDM713 — NBA – Jordi de Mas (@demas6Basket) February 4, 2026

Así quedan los equipos del NBA All-Star 2026

¿Cuándo finalizó la votación? Pues bien, este proceso se llevó a cabo desde el 17 de diciembre del pasado 2025 hasta el 14 de enero del 2026, y las votaciones, tal y como hemos destacado líneas atrás, tenían un valor y un peso del 50% en aficionados, un 25% en medios de comunicación y, por último, otro 25% en los propios jugadores de la liga.

USA Rojo: Stripes

Scottie Barnes

Devin Booker

Cade Cunningham

Jalen Duren

Anthony Edwards

Chet Holmgren

Jalen Johnson

Tyrese Maxey

– USA Azul: Stars

Jaylen Brown

Jalen Brunson

Stephen Curry

LeBron James

Kevin Durant

Kawhi Leonard

Donovan Mitchell

Norman Powell

– World

Giannis Antetokounmpo

Deni Avdija

Luka Doncic

Shai Gilgeous-Alexander

Nikola Jokic

Jamal Murray

Pascal Siakam

Karl-Anthony Towns

Victor Wembanyama