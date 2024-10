El Cholo Simeone valora dejar el Atlético

Eduardo Inda acudió, como cada lunes, al plató de El Chiringuito de Jugones, programa en el que cada semana tiene su sección de exclusivas. Allí, ante la atenta mirada de todos los tertulianos, el director de OKDIARIO desveló en primicia una última hora sobre el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone, que podrían separar sus caminos a final de esta temporada.

«Diego Pablo Simeone tiene contrato hasta 2027, renovó hace un año. Me cuentan que podría ser su última temporada en el Atlético, me lo cuentan en la base de que lleva muchos años», comenzó explicando Eduardo Inda desde su asiento personalizado. «Me dicen que empieza a estar saturado. La mujer y la familia no quieren que se vaya de Madrid, pero él estaría viendo la posibilidad de ver su salida natural que sería a un equipo italiano, que sería el Inter de Milán, al que conoce bien», añadió el director de OKDIARIO en el programa que se emite en Mega.

«El próximo verano, muy probablemente, está pactado desde el punto de vista empresarial, el cambio en la titularidad de la entidad. Eso podría hacer que el Cholo saliese en el mismo momento en el que se vaya la directiva», continuó Eduardo Inda. «Es un grandísimo entrenador, es un genio del fútbol, pero 13 años, ningún entrenador ha durado tanto», concluyó el director de OKDIARIO.

El Cholo Simeone llegó en diciembre de 2011 para sustituir a un Gregorio Manzano que llevaba al cuadro colchonero a la deriva. El técnico argentino ya era un auténtico ídolo de la afición colchonera debido a las dos etapas que vivió como futbolista del cuadro rojiblanco, pero nadie se esperaba cómo le iba a ir al bonaerense y los años que iba a durar en el banquillo del Atlético de Madrid.

El crecimiento rojiblanco

Durante estos 13 años el Atlético de Madrid ha vivido una de las mejores etapas de su historia con bastantes títulos y con el club consolidándose como un habitual de la Champions League. De hecho, con el Cholo Simeone han alcanzado dos veces la final de la máxima competición continental, perdiendo dos de ellas frente al Real Madrid. Tras la de Milán el argentino estuvo a punto de marcharse, pero finalmente decidió continuar en, por aquel entonces, el Vicente Calderón.

Lo que sí ha conseguido ganar el Cholo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid han sido dos títulos de la Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europa League y otras dos Supercopa de Europa. Esto es el fiel reflejo del crecimiento que la entidad rojiblanca ha crecido desde la llegada del entrenador argentino, pero lo cierto es que tarde o temprano los ciclos se terminan y este podría ser.

¿Fin de ciclo?

Y es que según Eduardo Inda el Cholo Simeone podría abandonar el Atlético de Madrid a final de temporada. De esta manera el ciclo de Diego Pablo podría acabarse en el Metropolitano después de varios años en los que se espera más de su equipo pero sigue sin dar ese paso, conformándose siempre con esa tercera plaza argumentando que el Real Madrid y Barcelona tienen más presupuesto.

El Cholo Simeone tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, una ampliación que se anunció a finales de 2023. Habrá que esperar a final de temporada cómo acaba el Atlético de Madrid en la Liga, Champions League y Copa del Rey, ya que en el campeonato liguero se han despegado un poco de Real Madrid y Barcelona y respecto a la Liga de Campeones a nadie se le escapa lo difícil que es levantar la Orejona.