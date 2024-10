El Atlético quiere tener a Le Normand el miércoles ante el Lille

El Atlético quiere tener disponible a Robin Le Normand el miércoles ante el Lille y va a ser sometido a una prueba el próximo martes para determinar si está en condiciones de ser convocado. Todo depende de hasta qué punto se haya absorbido el hematoma que sufrió en la cabeza en el partido de Liga ante el Real Madrid. El francés sustituiría a su compatriota Clement Lenglet, que puede tener una lesión de gravedad tras habérsele caído encima Witsel en los últimos minutos del choque ante el Leganés. Se está pendiente de pruebas para saber si se queda en un esguince o si hay algo roto, pero las primeras previsiones no son optimistas.

Consciente de la importancia del choque del miércoles ante el Lille tras haber sido goleado en Lisboa por el Benfica en la segunda jornada, el cuerpo técnico y los servicios médicos han consensuado la posibilidad de acelerar el regreso de Le Normand, al que no se esperaba hasta ya entrado noviembre, ante las buenas noticias que han revelado sus últimas pruebas. Sin embargo no se trata de una lesión al uso, sino de un problema mucho más complicado ya que afecta a una zona tan sensible como el cerebro, y por supuesto no se va a correr ni el menor riesgo. Si no existen plenas garantías de que esté recuperado no va a entrar en la convocatoria.

Otro que está ya muy cerca es el navarro Azpilicueta, que está prácticamente recuperado y a punto de entrar en las convocatorias. Si todo va bien el miércoles ante el Lille Simeone tendrá a su disposición a Le Normand, Witsel, Giménez, Reinildo y la gran novedad de estos últimos días, Galán, al que está utilizando en una posición similar a la que ocupaba Mario Hermoso para aprovechar su salida del balón. Lógicamente, sin embargo, la envergadura física del extremeño no es la misma que la del actual jugador de la Roma, y ese es un problema que debe resolver el entrenador.