El Benfica baja a un horrible Atlético a los infiernos

El Benfica baja al Atlético a los infiernos y le inflige la primera derrota de la temporada en un partido horrible de los jugadores y aún peor del entrenador, con unos cambios erráticos que resultan muy difíciles de entender. La noche negra de Lisboa, que aleja al equipo de los primeros lugares de la Champions, se cobró incluso un lesionado, Marcos Llorente, que pidió el cambio en la primera parte por problemas musculares. Un día para olvidar en todos los sentidos.

El Atlético lleva diez partidos oficiales en este curso y sólo ha podido ganar la mitad. Ya suma cuatro empates y una derrota, pero el panorama sería infinitamente peor si no se contaran los goles que ha marcado en los descuentos. Es evidente que el proyecto no está funcionando y hoy ha sido aún más claro que la baja de Le Normand en defensa es un drama. Aún es pronto, pero la sensación que se desprende es de absoluto pesimismo. El rendimiento que están dando Julián y Sorloth, en los que se han invertido casi 120 millones, es la prueba más clara de ello.

El Benfica tocó con las manos el 1-0 a los cinco minutos tras un saque de esquina que cabeceó en el área pequeña el griego Pavlidis. El estadio al completo se levantó para gritar el gol, pero en el último instante surgió majestuoso Oblak para meter la mano y volver mandar el balón fuera del campo. Una parada prodigiosa para volver al escenario en el que se dio a conocer hace ya más de una década.

Sin embargo, lamentablemente para el Atlético lo único que consiguió Oblak fue retrasar lo que se veía venir desde que el balón se puso en movimiento. a los 13 minutos entre Lino y Reinildo no supieron salir de la presión portuguesa y el pase final de Aursnes lo recogió solo el turco Aktükoglu, que definió por debajo de las piernas del esloveno, que no pudo hacer otra cosa que salir a la desesperada sin apenas posibilidades de éxito. El 1-0 era un justo castigo al nefasto arranque rojiblanco.

El equipo lo intentó y bajo un verdadero vendaval consiguió por lo menos deshacerse del agobio al que lo había sometido el Benfica. Poco a poco fue acercándose a la otra portería, pero cuando estaba empezando a asomar la cabeza recibió la segunda mala noticia de la noche, una lesión muscular de Llorente justo al paso por la primera media hora. El madrileño se fue al banquillo y le sustituyó Nahuel Molina.

Pese al cambio el Atlético no bajó los brazos y a los 36 minutos un centrochut de Lino se fue cerrando y acabó golpeando en el travesaño ante la desesperación de Simeone. No hubo más disparos forasteros en el primer acto, pero sí mucha presencia junto al área del ucraniano Trubin. No llegó el empate, pero en la última jugada antes del descanso sí que pudo caer el 2-0 en un despiste intolerable de la defensa rojiblanca que acabó con un disparo de Pavlidis que golpeó el poste antes de salir fuera.

Consciente de que era necesario dar un golpe de efecto, el Cholo dejó en el vestuario a Koke, Griezmann y De Paul y dio entrada a Javi Serrano, Gallagher y Sorloth pasando al 4-4-2 con el objetivo de cambiarle el aspecto al partido, pero a las primeras de cambio el inglés pisó en el área a Pavlidis y el VAR le cazó. Di María transformó el penalti y el Atlético se encontró con una losa imposible de levantar que su propio entrenador se encargó de cargar aún más con otra sustitución incomprensible, la de Julián por su hijo Giuliano. Por supuesto no sirvió de nada y el Benfica, que rozó varias veces el 3-0, acabó marcándolo a los 74 minutos tras un saque de esquina que cabeceó Bah en el área pequeña sin necesitar ni siquiera saltar. Por desgracia el castigo no acabó ahí. A los 83 minutos Reinildo cometió otro penalti que convirtió el turco Kökçü

El resultado mete al Atlético en un verdadero problema para seguir adelante en la Champions porque en un solo partido ha agotado gran parte de su crédito. Toca resetear, pero el final de semana hay que jugar en San Sebastián y todo lo que no sea una victoria ya empezará a ser preocupante.