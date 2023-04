Látigo Serrano no se muerde la lengua al hablar del particular tour que se ha marcado esta semana Joan Laporta para intentar aferrarse a su tapadera de los informes para explicar el caso Negreira: «A Laporta le está creciendo tanto la nariz que podría aterrizar en ella el Falcon de Pedro Sanchez. Y todo es porque Laporta, aunque el Barcelona sea el equipo de régimen, no es franco».