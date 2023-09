Carlos Sainz saldrá sexto en Japón: «Es una vuelta a la realidad»

Carlos Sainz saldrá desde la sexta posición en Japón después de alcanzar la excelencia el fin de semana pasado con su gran victoria en Singapur. El piloto español no tuvo un buen sábado y afirmó ante los medios de comunicación tras la clasificación que es una vuelta a la realidad para los Ferrari, que vuelven a estar por detrás de los McLaren.

Carlos Sainz salió a hablar ante los medios de comunicación tras la clasificación en el Gran Premio de Japón donde el piloto de Ferrari quedó sexto. El español fue muy claro: «Está claro que ha sido una vuelta a la realidad después de dos semanas muy buenas. Ahora volvemos a estar como estábamos antes de Monza, ahí en la lucha con Mercedes y McLaren un poco por delante. Ha sido un fin de semana complicado. He estado jugando mucho con el set up, intentando encontrar cosas, equivocándome, volviendo hacia atrás… Y nada. Entre tanto jugar, no he conseguido encontrar el set up óptimo para Suzuka y encima la vuelta de qualy tampoco ha sido nada del otro mundo».

«Sextos, pero yo creo que es más o menos donde está el coche. Entre cuartos y sextos hoy. No había mucho más. Los McLaren parece que están un pasito por delante», afirmó Carlos Sainz después de quedar sexto en la clasificación en Suzuka.

Carlos Sainz saldrá sexto este domingo en la parrilla en Japón y tiene muy claro que el objetivo debe ser conservar esa posición al final de la carrera: «McLaren en circuitos de carga alta, con mucha curva rápida, van mejor que nosotros. En el sector 1, tantos ellos como Red Bull están un paso por delante. En ritmo de carrera, habrá que verlo mañana. Estamos todos bastante igualados. Pero espero que sea una carrera para intentar igualar más o menos donde estamos saliendo, porque los McLaren van un poco más rápido y Checo obviamente va bastante más rápido en carrera. Y luego será una carrera dura con los Mercedes».

Verstappen se llevó la pole

La clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 terminó con una nueva exhibición de Max Verstappen, que saldrá desde la pole en la carrera de este domingo en el circuito de Suzuka. El piloto holandés demostró su enorme superioridad sobre la pista, pulverizó sus propios tiempos, y terminó rodando en 1:28,8. Nadie pudo pararlo.

Tras Max Verstappen, los McLaren completaron los tres primeros puestos de la parrilla. Piastri quedó segundo y Norris tercero. No pudieron acercarse al piloto holandés, pero terminaron siendo los mejores entre los mortales. Por detrás, la cuarta posición la completó el más rápido de los Ferrari en Japón, Charles Leclerc.

Carlos Sainz sexto y Alonso décimo

Carlos Sainz saldrá en sexta posición en la carrera del Gran Premio de Japón después de terminar la clasificación por detrás de su compañero Leclerc y de Checo Pérez. El objetivo de carrera será mantener dicha posición para superar a los Mercedes y sabiendo que los McLaren están por delante.

Por otro lado, Fernando Alonso terminó la clasificación en décima posición y volvió a demostrarse que Aston Martin no pasa por un buen momento, con Stroll fuera en la Q1. Con todo y con eso, el piloto asturiano sigue siendo el único de toda la temporada que se ha metido siempre en la Q3 hasta el momento.