F1 en directo gratis hoy | Cómo va la clasificación de la Fórmula 1 online en vivo

¡Buenos días a todos! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del minuto a minuto de esta clasificación del GP de Japón del Mundial de Fórmula 1 2023. Hoy tenemos por delante una carrera muy atractiva en el circuito japonés de Suzuka, uno de los más míticos de la Fórmula 1. Pero para pensar en la gran prueba del domingo primero hay que pararse a mirar en la clasificación que se celebra hoy, sábado 23 de septiembre, donde conoceremos cómo se conformará la parrilla de salida para la carrera del GP de Japón de F1 2023.

Sargeant, tras su accidente, Albon, Gasly, Hulkenberg y Bottas estarían fuera de la Q1 con el corte en 1:32.

Restan 5 minutos para el final de la Q1 y ya tenemos los primeros tiempos de los Ferrari. Leclerc se coloca tercero a 0,515 de Verstappen y Carlos Sainz quinto, por delante de Checo Pérez a 0,773 del holandés.

El corte ahora mismo está en 1:32

¡Se reanuda la Q1 en el circuito de Suzuka! Los coches vuelven a rodar en pista. Toda la presión para Ferrari, que todavía no ha cuajado su primer tiempo, aunque no deberían tener ningún problema para pasar el primer corte.

Alpha Tauri ya ha confirmado sus pilotos para 2024. Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda serán los pilotos titulares para la próxima temporada.

remaining consistent in 2024 👊 we're very happy to announce that Yuki, Daniel and Liam will continue with the team into next year 🙌 pic.twitter.com/qZ2NarlZIS

