Bronca de Sergio Ramos al vestuario: “El que no esté comprometido, que se borre”

Los jugadores de la primera plantilla del Real Madrid se reunieron este jueves a solas, sin directivos ni cuerpo técnico, y Sergio Ramos mandó un aviso a sus compañeros. "El que no esté comprometido, que se borre y que no juegue", dijo según la Cadena Cope.

La crisis en el Real Madrid es grave y profunda. El equipo lo tiene todo perdido en marzo y Solari está sentenciado. Cuando el club encuentre un sustituto, el argentino caerá. Mientras tanto, en el vestuario blanco parece haber jugadores que no sufren con esta situación, que pasan como de largo ante la gran crisis que atraviesa el conjunto merengue. En esas, el capitán ha querido dar un toque de atención a sus compañeros. Los futbolistas de la primera plantilla se reunieron a solas este jueves, sin directivos ni miembros del cuerpo técnico, y Sergio Ramos mandó un aviso a los jugadores. “El que no esté comprometido, que se borre y que no juegue”, dijo el sevillano según la Cope.

La reunión se celebró en Valdebebas y el objetivo de la misma estaba claro. Que el equipo dé la cara hasta final de temporada en la Liga pese a que tenga virtualmente perdido el título. Que se dejen todo sobre el terreno de juego fin de semana tras fin de semana como merece ese escudo, y que se respete a Santiago Solari mientras siga siendo entrenador del Real Madrid, aunque todos sepan que tiene los dos pies fuera del Bernabéu. Ramos, como primer capitán y peso pesado del vestuario, tomó la palabra e insistió en su mensaje. El que no sienta ese compromiso por la entidad, que no juegue y dé un paso a un lado.

“El que no esté comprometido de verdad, el que no vaya a darlo todo, por el motivo que sea, en los próximos partidos, que se borre y que no juegue”, fueron las palabras textuales del zaguero sevillano en esta reunión celebrada este jueves en Valdebebas, en la que también pidió un esfuerzo extra para, al menos, para ser segundos en Liga. Este encuentro llegó dos días después de que el propio Sergio Ramos discutiera airadamente con el presidente Florentino Pérez en el vestuario tras la sonrojante derrota ante el Ajax.