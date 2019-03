El presidente y el capitán del Real Madrid protagonizaron momentos muy tensos en el vestuario tras el duelo ante el Ajax

Tras consumarse la eliminación del Real Madrid en la Champions a manos del Ajax, en el vestuario blanco se vivieron momentos de gran tensión. Especialmente, lo protagonizados por Florentino Pérez, presidente, y Sergio Ramos, capitán y ausente en el transcendental choque por estar sancionado.

Como es habitual, el máximo mandatario bajó al vestuario a ver a los jugadores tras el partido. Florentino tomó la palabra y no dudó en señalar a unos futbolistas que acababan de caer ante el Ajax por 1-4 en el estadio Santiago Bernabéu. El presidente les culpó de la eliminación y de todo lo ocurrido en los últimos partidos, hasta que Sergio Ramos se plantó y comenzó el enfrentamiento dialéctico, tal y como ha informado el periodista del diario AS Manu Sainz y ha podido confirmar OKDIARIO.

El central pidió a Florentino que parase de señalarles y que ya le había avisado en verano de que el equipo necesitaba la incorporación de un delantero que nunca llegó. El presidente le llegó a amenazar con echarle, a lo que Ramos no dudó con lanzarle un reto: “Tú me pagas y yo me voy”. Toda la plantilla, miembros del cuerpo técnico y médico estuvieron presentes en la bronca.

Tras las discusión, Florentino Pérez se reunió en la zona noble del estadio Santiago Bernabéu junto al resto de la directiva para valorar la situación. Encima de la mesa estuvo la destitución inmediata de Santiago Solari, aunque, hasta el momento, el argentino sigue siendo el entrenador del primer equipo.