El Barcelona recibe al Levante en el Camp Nou en un partido en el que Ronald Koeman continúa jugándose el puesto, aunque esta vez el técnico holandés no podrá estar en el banquillo después de caerle dos partidos de sanción al ser expulsado en el pinchazo ante el Cádiz. El azulgrana, tanto la afición y directiva culé como el cuadro granota, examinan al entrenador del Barça.

Ya no hay margen de error. El Barcelona está en un claro estado de alarma y una derrota o en un empate ante un complicado rival como es el Levante puede ser el desencadenante de una serie de acontecimientos que arrancaría con la destitución de un Ronald Koeman que presenciará el choque desde la grada. Y es que los dos últimos empates en la Liga Santander y la derrota en Champions contra el Bayern podrían provocar que el holandés no se sentase en el banquillo el próximo miércoles ante el Benfica en Lisboa.

Si a los resultados le sumamos la actitud derrotista y conformista de Ronald Koeman la situación no hace otra cosa que empeorar. «Es lo que hay» o «no esperen milagros en la Champions» son algunas de las declaraciones del ex seleccionador de Holanda. Capitanes y pesos pesados del vestuario como Gerard Piqué o Sergi Roberto ya le han respondido públicamente asegurando que el Barcelona no está para luchar por una cuarta plaza aunque se considere que la plantilla haya perdido mucha calidad y que predominen los jóvenes.

Pero no todo son malas noticias en Can Barça. Ansu Fati ha regresado 10 meses después a una convocatoria y, presumiblemente, podría tener unos minutos. Tanto en el club como Ronald Koeman quieren ir con cautela y no forzarán en exceso, por lo que también cabe esa posibilidad de que esté en la lista de convocados para ir recuperando sensaciones junto al resto de la plantilla. Al final, el devenir del encuentro determinará si entra desde el banquillo o no.

En cuanto a los lesionados, Jordi Alba y Pedri continúan sin el alta médica, por lo que verán el choque desde la grada junto a Dembélé, Kun Agüero y Martin Braithwaite. Frenkie de Jong les hará compañía porque tiene que cumplir un partido de sanción. De esta forma, Ter Stegen estará en la portería, Mingueza, Araújo, Piqué y Dest, en la defensa, Busquets, Sergi Roberto y Gavi formarían la medular y Coutinho, Demir y Memphis Depay actuarán como hombres más adelantados.

El Levante, también necesitado

Delante estará un Levante que todavía no sabe lo que es ganar esta temporada. Los de Paco López suman 4 empates y una derrota. Los granotas buscarán sacar algo positivo de su visita al Camp Nou siendo conscientes de que posiblemente es el peor Barcelona al que se han enfrentado en los últimos años. Además, quieren llevar a la Ciudad Condal esa actitud que les ha permitido puntuar en el Ciutat de Valencia frente a los culés en los últimos tres cursos.

Paco López tendrá varias bajas, como son las de Bardhi, Malsa, Soldado, Campaña o Cárdenas. Teniendo en cuenta estas ausencias, el Levante saldría al césped del Camp Nou de la siguiente forma: Aitor Fernández; Jorge Miramón, Mustafi, Postigo, Clerc; De Frutos, Radoja, Melero, Pablo Martínez; Roger Martí y Morales.