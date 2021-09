Otro pinchazo más. Ya van tres consecutivos y dejando las mismas sensaciones que en el inicio de este curso. El Barcelona sólo sacó un punto de su visita al Cádiz al empatar sin goles en el Nuevo Mirandilla. Un resultado que deja en el aire el futuro de Ronald Koeman, que acabó expulsado. Todo está en las manos de un Joan Laporta que se ha terminado de cansar del técnico holandés, al que también podría acabar expulsando en forma de despido.

Los azulgranas llegaban a Cádiz y no podían permitirse un partido propio de carnaval. No cabía una chirigota en un choque crucial para Ronald Koeman, se jugaba su puesto en el Nuevo Mirandilla y dejaba su suerte a la actuación de sus hombres. Sorprendía con algunos cambios el técnico holandés en el once: Ter Stegen; Mingueza, Araújo, Piqué, Dest; Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Demir, Luuk de Jong y Memphis Depay.

Si cuando el Real Madrid acude al estadio del Cádiz la grada siempre le recuerda a Cheryshev, ahora al Barcelona le preguntaban dónde estaba Leo Messi. Mucha broma y alegría en la previa y durante el partido, pero el Barça llegaba al Nuevo Mirandilla sin ganas de vacilones. Es por ello que el conjunto azulgrana salió bien al terreno de juego, gozando de la primera ocasión a los pocos minutos. Gran pase de Memphis a Dest, el estadounidense deja en el suelo a Iza, pero su disparo se marcha al segundo anfiteatro.

El juego del Barcelona se iba diluyendo cada vez más y comenzaba a ser más espeso y monótono. Prácticamente no tuvieron más ocasiones en la primera mitad porque cada balón que colgaban al corazón del área era interceptado por Ledesma. Por mucho que buscaban a Luuk de Jong, el delantero holandés ni saltaba y ni por amor propio iba al bulto a intentar cazar alguno de esos balones.

Un Barça muy espeso

Hablando del otro De Jong, Frenkie, sigue demostrando que es de lo mejorcito que tiene el Barcelona en el centro del campo… y en toda la plantilla. Gavi y Demir lo intentaban, Piqué se mostraba muy seguro atrás, sacando un poco ese coraje por la situación que atraviesa el equipo. Respecto a Memphis, el delantero holandés tenía poca incidencia, recibía el balón de espaldas y poco más podía hacer, en parte, gracias a la gran presión del Cádiz que siempre tenían a un hombre pegado a él.

Antes del descanso Sergi Roberto comenzó a calentar y a la vuelta de vestuarios entró al terreno de juego sustituyendo a Demir. Antes del intermedio el que sí se lesionó de la rodilla fue Fali, que tuvo que abandonar el verde en camilla. Tres minutos soporíferos se añadieron, tres minutos más en los que el aficionado culé continúa sin saber si el equipo de Koeman juega al taki taki, al pelotazo, a colgar balones o a qué.

Se reanudó el partido y Negredo estuvo a puntito de sentenciar a Koeman. El holandés tendría que darle las gracias a Ter Stegen, que voló para dibujar una palomita soberbia y negarle con la punta de los dedos el tanto al ariete vallecano. Respondió rápidamente el Barcelona con un centro de Luuk de Jong a su compatriota Memphis. Intercambio de papeles en toda regla. El ex del Olympique de Lyon, en el segundo palo, fue incapaz de conectar un buen disparo después de un pase que era medio gol.

Koeman, a la calle

De nuevo lo intentaba Memphis, esta vez chutando desde la frontal del área, pero ahora era Ledesma el que metía otra buena mano para mantener el 0-0 en el electrónico del Nuevo Mirandilla. Seguía teniendo la posesión del balón el Barcelona, pero no encontraban un hueco con el que conseguir el primero de la noche. Pasaban los minutos y comenzaba a entrar la ansiedad, más aún cuando Frenkie de Jong fue expulsado por doble amarilla en apenas cuatro minutos. Es de justicia decir que la segunda cartulina fue demasiado castigo.

Acto seguido Koeman optó por meter a Coutinho en lugar de Luuk de Jong. Otro partido que el atacante holandés ni la huele. También tuvo sus minutos Nico González, que entró por Gavi. Pero ni los cambios lograron hacer que el Barcelona ofreciese una cara diferente a esa imagen lineal y plana que viene mostrando en esta época post Messi. Agotó los cambios el técnico holandés con Riqui Puig, al que le dio 10 minutos. El que abandonó el campo fue Sergiño Dest.

En esos diez minutos restantes el Cádiz comenzaba a ver sangre y quería morder, pero delante había alguien como Ter Stegen. El Pacha Espino dejó mano a mano a Salvi, pero el germano volvió a hacer otro paradón para la galería. El rechace le fue directo a Rubén Sobrino, que no logró reaccionar a tiempo y su disparo se fue muy, muy desviado. Perdonaban los gaditanos y salvaba Marc-André. Llegó el tiempo de descuento y esto se convirtió en un partido de la Premier League. Idas y vueltas en las que tanto el Cádiz como el Barcelona, con un mano a mano de Memphis, pudieron hacer caer la balanza del lado de su equipo. Un final de infarto que se saldó con Ronald Koeman expulsado del partido. Ahora, tras el 0-0 habrá que ver si es expulsado del Barcelona.