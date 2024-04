Atlético-Athletic: la Champions está en juego en el Metropolitano

Esta vez si que no es un eufemismo: la Champions está en juego en el Metropolitano, y más en concreto la cuarta posición, una plaza que garantiza una fuente de ingresos que no puede igualar ninguna otra competición. Para el Atlético es vital mantenerse ahí, pero el Athletic huele la sangre en la herida que dejó supurando el Alavés la pasada semana y ya sabe además lo que es ganar en este estadio esta temporada. Pinta a partido dramático, con mucho en juego y poco margen de error para los de Simeone, que quedaron muy señalados tras sus dos derrotas seguidas en Dortmund y en Vitoria.

«Es un día en el que necesitamos más que nunca a los nuestros», insistió ayer varias veces Simeone en una rueda de prensa en la que se le vio muy apagado. Su ánimo no es el mejor, pero no le queda otra que levantarse porque una nueva derrota ante el Athletic podría significar el principio de su adiós al Atlético, y eso es algo para lo que pocos aficionados rojiblancos están preparados, aún con la certeza ya de que están ante la peor temporada del Cholo en el banquillo desde que aterrizó en Madrid procedente de Buenos Aires en enero de 2012.

Con pocos recursos a su disposición porque la plantilla no da para más, Simeone está pendiente del estado físico de Morata, que ha ido entrenando poco a poco estos días tras sufrir un cuadro agudo de neuralgia del trigémino, una dolencia altamente incapacitante. No está para ser titular, pero se espera por lo menos poder incluirlo en la convocatoria, aunque es algo que no se sabrá hasta que el entrenador haga hoy oficial la lista. Correa y Griezmann formarán la delantera titular porque Memphis, para variar, no se ha recuperado de su última lesión.

El Athletic llega a Madrid aún en plena resaca de Copa. Desde que derrotó al Mallorca por penaltis en la final de Sevilla ha dejado escapar cuatro puntos de San Mamés ante Villarreal y Granada, y eso le ha colocado a tres puntos del Atlético. Necesita ganar hoy para superarlo aunque el empate tampoco es para ellos un mal resultado ya que les daría el golaverage. Eso sí, la derrota les dejaría a seis puntos de distancia y esa ya sí que parece que es una distancia considerable. Valverde no puede contar con De Marcos, sancionado, y Yuri Berchiche también se ha caído de la convocatoria por un problema físico. Además, Paredes está tocado y es duda. La novedad puede ser la presencia de Beñat Prados en el lateral derecho, pero los que sí van a estar son los hermanos Williams, que ya han sido en dos ocasiones esta temporada la pesadilla de los atléticos.

🚑 PARTE MÉDICO I @yuriberchiche, baja para el #AtletiAthletic de este sábado.

No estará disponible debido a la lesión que se produjo a consecuencia de la entrada que obligó a sustituirle ante el Granada en San Mamés. @ImqEuskadi I #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) April 26, 2024

Pita Martínez Munuera, el mismo de la vuelta de la semifinal de Copa en San Mamés, pero con el que el Atlético ha ganado los seis últimos partidos de Liga en los que le ha dirigido, uno de ellos precisamente al Athletic en el Metropolitano la pasada temporada. Los bilbaínos, en cambio, suman cuatro derrotas en los cinco últimos encuentros en los que se han encontrado con el de Benidorm.

El Metropolitano estará lleno en el día posterior al 121 aniversario de la fundación del Atlético. No podía haber mejor visitante para celebrarlo que el club que dio origen a su nacimiento en la capital, ya que nació por la iniciativa de unos estudiantes vascos en Madrid, pero esta noche habrá poco espacio para el romanticismo y mucho para el pragmatismo porque hoy, más que nunca, el resultado es lo que importa.

Alineaciones probables:

Atlético: Oblak, Llorente, Witsel, Giménez, Hermoso, Lino, De Paul, Koke, Barrios, Griezmann y Correa.

Athletic: Unai Simón, Beñat Prados, Vivian, Yeray, Lekue, Galarreta, Vesga, Iñaki Villiams, Sancet, Nico Williams y Guruzeta.

Árbitros: Martínez Munuera (campo) y Prieto Iglesias (VAR).

Estadio: Metropolitano, 21.00 horas.