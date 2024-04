Athletic Club-Mallorca: La final de la ilusión

Es la gran final de la ilusión. Unos porque llevan sin ganarla desde hace 40 años y otros porque a principio de temporada nadie se esperaba que pudieran estar este 6 de abril en Sevilla jugándose el título de la Copa del Rey. Athletic Club y Mallorca se dan cita a las 22:00 horas de la noche en el Estadio de la Cartuja en el que será una auténtica fiesta del fútbol. El equipo vasco, que cuenta con todo el favoritismo, tiene ante sí la mejor oportunidad de los últimos años, mientras que el conjunto balear no tiene nada que perder.

No hay cifras exactas, pero se estima que este fin de semana, Sevilla cuente con la presencia de unos 15.000 aficionados del Athletic sin entrada, a los que habría que sumarle los 21.000 que sí que podrán presenciar en vivo la final. Pero ellos quieren estar en la capital hispalense para hacer piña y animar a su equipo. Son ya 40 años sin ganar la Copa -tampoco un título mayor- y ha perdido cinco finales de esta competición en los últimos 15 años, especialmente las dos últimas en 2021, que fueron las más dolorosas ante la Real Sociedad y el Barcelona.

Por el otro bando aparece el Mallorca. Los de Javier Aguirre no se esperaban ni por asomo estar jugándose la final de la Copa del Rey a principio de temporada, pero esto es fútbol y a veces se producen historias inverosímiles como esta. Y en Sevilla estarán algo más de 21.000 aficionados para llevar en volandas a su equipo hacia un nuevo título. El conjunto bermellón ganó una edición de la Copa en el año 2003, y desde entonces no había vuelto a una final. Es una oportunidad caída del cielo y que no quieren dejar escapar, pues hace siete años el equipo se encontraba en Segunda División B, la tercera categoría del fútbol español.

El Athletic Club es un experto ya en esta competición, mientras que el Mallorca sólo lo ha logrado en una ocasión. Detrás del Barcelona, los bilbaínos son el segundo equipo de España con más títulos de Copa del Rey, pero todos ellos logrados en el siglo XX. Los del ‘Txingurri’ Valverde quieren estrenarse en este siglo y, como veníamos diciendo, son ya 40 años de absoluta sequía. La Gabarra aguarda con ganas de volver a surcar las aguas de la ría.

Obligación del Athletic e ilusión del Mallorca

Pero la realidad es que quien tiene todo que ganar y muy poco que perder es el Mallorca. Ya lo dijo Dani Rodríguez, uno de sus capitanes, en una entrevista para OKDIARIO antes de esta final: «Creo que el Mallorca tiene todo que ganar y nada que perder. Al final nosotros no tenemos ninguna obligación y es el Athletic el que tiene la obligación de ganar».

Todas las quinielas dan notablemente favorito al Athletic. Por ello, la presión es máxima para los que esta noche serán locales. Y serán dirigidos por un auténtico experto en finales desde los banquillos. Para Ernesto Valverde será su sexta final copera, la segunda con el Athletic después de la que perdió en 2015 frente al Barcelona en el Camp Nou (1-3).

Por el otro lado se encuentra uno de los grandes personajes del fútbol español: Javier Aguirre. El técnico mexicano se ha convertido en una de las personalidades más carismáticas de nuestro fútbol y es por ello que muchos aficionados neutrales que seguirán la final desde sus televisores apoyarán al Mallorca por todo lo que transmite el experimentado entrenador. De ganar el conjunto bermellón, Aguirre inscribiría en su palmarés su sexto trofeo después del Invierno 1999 con Pachuca, la Copa de Oro en 2009 con México, la Concachampions en 2021 con Monterrey y las dos copas en tierras árabes en 2016 y 2017.