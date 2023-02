El Aston Martin de Fernando Alonso ya corre más que su último Alpine

El Aston Martin de Fernando Alonso sigue viento en popa en la pretemporada de la Fórmula 1. Este año el calendario de test es mucho más cortos, apenas tres jornadas en Baréin, y los datos recopilados cobran mucha más importancia de cara al inminente inicio del Mundial, que arrancará la semana que viene en el mismo escenario. De momento, el piloto español puede decir que su actual coche ya corre más que el Alpine que conducía hace un año.

En 2022, la pretemporada se dividió en dos fases, una inicial en Barcelona, donde Alpine fue víctima de las averías, y una segunda también en Baréin. En la tercera jornada completa en el circuito internacional de Sakhir, la última prueba antes de empezar el Mundial 2022, Fernando Alonso completó 122 vueltas y marcó un mejor tiempo de 1:32.698.

Durante la sesiones de este viernes, y a falta de la jornada final de este sábado en la que previsiblemente todos los equipos mejorarán sus tiempos, su Aston Martin ya le ha recortado prácticamente medio segundo a aquel mejor crono del año pasado. Concretamente, Fernando Alonso ha detenido el reloj en 1:32.205, 493 milésimas menos que su tiempo líder con Alpine en la anterior pretemporada. Un dato que debe tomarse con la debida precaución, pero que ya ilusiona a la afición española.

🏁 DAY 2 CLASSIFICATION 🏁

Big lap numbers on the board for Logan Sargeant, Fernando Alonso and Zhou Guanyu! 💪#F1 #F1Testing pic.twitter.com/nYN7Y6NGmq

— Formula 1 (@F1) February 24, 2023