Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Valencia

El Barcelona recupera la segunda plaza de la clasificación de la Liga tras su victoria de este domingo contra el Valencia. La goleada de los azulgranas les sitúa a dos puntos del Real Madrid, que continúa en lo más alto de la tabla con pleno de triunfos tras cuatro jornadas disputadas. Un duelo que solamente tuvo un color sobre el terreno de juego, el azul y grana del equipo local.

El Valencia salió dormido y se vio sobrepasado por un Barça al que ni el hecho de jugar en el Johan Cruyff le hizo desviarse de su objetivo, conseguir los tres puntos. Sin Lamine Yamal y con Raphinha en el banquillo, castigado por Hansi Flick por haber llegado tarde a la charla pre partido, el conjunto catalán salió decidido a por la victoria. Los de Carlos Corberán aguantaron 29 minutos, momento en el que Fermín adelantó al Barça.

Con 1-0 se fueron al descanso. Pero en la segunda parte vino un vendaval y el Barcelona anotó cinco goles: Fermín, Lewandowski y Raphinha, ambos por partida doble. Los de Hansi Flick aprovecharon los errores defensivos de los ches para terminar de dinamitar el partido. Igual que sucediera la temporada pasada, el cuadro azulgrana volvió a golear al Valencia, esta vez por 6-0, para situarse segundo en la clasificación de la Liga con 10 puntos, a dos del Real Madrid, que tiene 12.

Así queda la clasificación de la Liga