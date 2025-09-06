Las notas de Pipi Estrada esta semana han dejado a Antonio de Triana (Antony) como la matrícula de honor por su gran sacrificio para fichar por el Real Betis y a Luis Suárez con el terrible suspenso por su escupitajo a un miembro del staff de Seattle. Entre medias, el sobresaliente de Pipi es para Leo Messi tras su gran partido con Argentina y sus lágrimas al saber que era su último partido oficial en Buenos Aires. Notable para la selección española de fútbol y un aprobado para Sergio Scariolo tras la eliminación en el Eurobasket.