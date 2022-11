Fernando Alonso está más que satisfecho tras su regreso a la Fórmula 1 hace dos temporadas. El piloto asturiano ha reconocido que tenía muchas dudas sobre si iba a volver a ser competitivo y rápido para estar arriba. Algo que ya les pasó a Michael Schumacher y Kimi Raikkonen en su vuelta al gran circo. Sin embargo, el español ha conseguido poner a Alpine como la cuarta escudería, a pesar de la sangría de puntos que ha sufrido esta temporada.

«Volví sin saber cuán competitivo sería después de dos años de ausencia. Tenía en mente el regreso de Michael y recuerdo que se vio que no estaba al 100% o eso es lo que nos pareció. Y en cuanto a Kimi, en los últimos dos o tres años, no se le veía realmente motivado», señala Alonso sobre lo que sucedería con su regreso. Continuaba apuntando que, pese a que tiene «mucha confianza» en sí mismo, no era «suficiente para estar 100% seguro de que iba a ser lo suficientemente rápido».

Pese a su satisfacción, ha reconocido que el pasado año, en 2021, no estuvo a la altura: «No estuve a mi mejor nivel. Me sentí mal en muchas ocasiones, tuve que sobreponerme a dificultades, mientras que este año, he estado casi a mi 100%. Eso me da impulso para el futuro».

Pérdida de puntos

En esta temporada, Fernando Alonso ha exprimido al máximo su Alpine. Consiguió situarlo entre los mejores coches de la parrilla pero ni con esas logró una puntuación adecuada para los méritos que ha logrado: «En Canadá y Australia pudimos subirnos al podio. Ha sido verdaderamente increíble, con cinco abandonos por problemas de motor».

Pero no han sido los únicos quebraderos de cabeza que le dio su Alpine este curso. «Terminé cuatro carreras sin batería, el coche no arrancó en la carrera al sprint de Austria y perdí una rueda durante la parada en boxes en carrera. Así que es increíble tener, en 20 carreras, problemas en nueve de ellas. Eso es casi el 50% de las citas», finalizó el asturiano.