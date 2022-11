No podía acabar de otra manera: el Alpine deja tirado a Fernando Alonso en su última carrera

Acabó la etapa de Fernando Alonso en Alpine y lo hizo de una forma que no puede sorprender a a nadie en la Fórmula 1. El coche de la escudería francesa volvió a dejarle tirado en el Gran Premio de Abu Dhabi, concretamente en el ecuador de la carrera, cuando ocupaba la décima posición y peleaba por escalar posiciones en el circuito de Yas Marina. El motivo fue una fuga de agua en su monoplaza.

Fue el sexto abandono por avería para Fernando Alonso en esta temporada en la que la fiabilidad de su coche no ha estado a la altura de sus grandes actuaciones. Nada más bajarse por última vez del Alpine, el piloto español ya puede centrarse en su nueva etapa en Aston Martin, que comenzará el próximo martes. Ese día pilotará por primera vez el coche verde en el test de Abu Dhabi.

Fernando retires from the race with a suspected water leak.#AbuDhabiGP

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) November 20, 2022