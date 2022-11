La elegante despedida de Fernando Alonso: «Alpine siempre tendrá un lugar especial en mi corazón»

Fernando Alonso ya ha empezado a despedirse de Alpine. El próximo domingo cerrará su tercera etapa en la escudería francesa, que en esta ocasión ha durado dos años, y ha optado por la elegancia a pesar de los numerosos problemas y averías que le han lastrado esta temporada y le han impedido situarse más arriba en la clasificación general del Mundial de Fórmula 1. El Gran Premio de Abu Dhabi será su última carrera de azul antes de estrenar el verde de Aston Martin.

«He disfrutado compitiendo para Alpine y durante esta segunda etapa en mi vuelta en Enstone y Viry. Guardo muy buenos recuerdos de mi pasado en Renault y ahora con Alpine, en ambas fábricas, y el equipo siempre tendrá un lugar especial en mi corazón», transmitió Fernando Alonso antes de desplazarse a Yas Marina para disputar la carrera final de 2022.

El asturiano realizó un repaso general a este bienio donde su talento ha superado con creces a la fiabilidad de los coches que ha pilotado. «Cuando regresé a la Fórmula 1 al inicio de la temporada 2021, el equipo me recibió y me hizo sentir cómodo de inmediato. Desde entonces, hemos logrado unos cuantos buenos resultados. El podio en Qatar fue un punto culminante personal para mí . Todos nos enfrentamos a un reglamento totalmente nuevos en 2022 y el equipo lo ha hecho bien para adapatarse a todos esos cambios. Ha habido progreso en comparación con el año pasado», repasó en un comunicado.

