Alonso se despide con recado: «El motor… una vez más»

Fernando Alonso se despidió de Alpine con un nuevo abandono en el Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. El piloto español no pudo cerrar su etapa en el equipo francés como le hubiera gustado, el coche le volvió a dejar tirado una vez más por un problema del motor. Los problemas han sido la tónica habitual de esta temporada para el asturiano que ya piensa en su nueva etapa en Aston Martin.

El bicampeón del mundo analizó la prueba y confirmó que los problemas fueron por «el motor… una vez más. Creo que perdía agua y me mandaron parar y tuve que parar. Ha sido un poco el resumen del año». Al ser preguntado precisamente por el resumen del año, Alonso ha lamentado todos los abandonos. «Hemos ido rápidos todo el año, pero son seis abandonos: en Australia que el coche se rompió en la crono, en Austria que no arrancó en el sprint race, en Canadá que me quedé sin batería… no son solamente seis abandonos, son nueve o diez».

Una vez cerrado este capítulo, Fernando Alonso hace borrón y cuenta nueva y ya piensa en los tests del próximo 22 de noviembre donde se subirá por primera vez al Aston Martin: «Con ilusión de mañana, de hacer el asiento y empezar un nuevo proyecto que siempre es ilusionante. Será un 2023 con mucha más suerte».